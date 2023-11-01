與友人相約戲水慶生 中市國中生沈入2米深水潭溺斃

北田大橋發生溺水事件，一名14歲國中生不慎沈入水潭溺斃。（讀者提供）

2023/11/01 13:36

首次上稿：13:06

更新時間：13:36

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區北田大橋今天中午發生溺水事件，5名友人相約至北田路250號一帶戲水慶生，其中1名14歲男國中生疑不諳水性沈入2米水潭，獲救時已失去呼吸心跳，送往國軍台中總醫院急救仍未救回性命。

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台中市消防局表示，今天（1日）上午11點35分許獲報北田大橋發生溺水事件，立即出動13車、31人趕往救援，由潛水員下水並駕乘救生筏搜尋溺水學生。

消防局大隊長詹仁傑說，民眾一行5人相約至溪邊慶生，其中，3人跳進河中戲水，1名14歲男性民眾疑不諳水性沈進頭汴坑溪水潭，另2人自行上岸，現場水深初估約2米深，消防人員下潛搶救上岸，溺者失去呼吸心跳（OHCA），經急救處置後送國軍台中總醫院。

院方表示，患者中午12點27分送到醫院急救，經醫護全力救治仍不幸於下午1點4分宣告死亡。

轄區太平警分局指出，陳男（31歲）與蘇姓妻子（31歲）邀友人趙姓兄弟2人烤肉戲水，趙姓兄弟（17歲與15歲）再邀弟弟就讀長億高中國中部同學吳姓少年（14歲）前往，吳男應約到場疑不了解當地水域深險，不幸發生溺斃意外。

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