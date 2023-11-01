悍妻不爽被趕出家門怒潑滾水 他不顧裸下體奪門而出

尤女不滿被丈夫趕出家門，竟燒開水朝丈夫潑灑差點害死人。示意圖非當事開水壺。（資料照）

2023/11/01 09:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蕭姓男子和妻子尤女感情不睦，尤女還有家暴蕭男的紀錄，兩人協議離婚時，蕭男要把尤女趕出家門，尤女不滿，竟趁蕭男熟睡時潑灑滾燙的熱水，蕭男痛醒脫去褲子，裸露下體奪門而出向里長求救，送醫後全身49%三度燒燙傷命危，搶救3個月才脫離險境，檢方偵結後依殺人未遂起訴尤女。

檢方指出，65歲的尤女和蕭男結婚多年，但感情不好，吵吵鬧鬧多年，2021年9月，尤女對曾男家暴後，曾男向法院聲請方保護令，並於同年11月與尤女協調離婚（現已離婚）；尤女心有不甘，加上兩人調解離婚時，蕭男要把尤女趕出家門，尤女心中累積不滿情緒達最高點，只差最後的「引爆點」。

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去年3月9日下午4點多，蕭、尤兩人在家裡再度口角，蕭吵完架後跑回房間睡覺，尤女則去廚房燒了一壺水，趁蕭男入睡時，直接把滾水朝他身上倒，蕭男痛醒後，趕緊脫掉褲子，僅著上衣、裸露下半身奪門而出，跑去附近的里長辦公室找薛姓里長求救。

薛姓里長趕緊呼叫救護車並報警處理，蕭男送醫時，全身有50至59%的燒傷合併40至49%的三度燒燙傷，造成他出現急性呼吸衰竭、急性腎衰竭等傷害，幸醫護人員全力搶救3個月，蕭男才從鬼門關撿回一命。

檢警偵查時，尤女否認潑熱水殺夫，辯稱是蕭男倒水時沒注意害自己被燙傷，但檢方根據蕭男的供詞，以及里長、員警的職務報告等事證，不採信尤女說詞，偵結後依殺人未遂罪將她起訴。

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