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首頁　>　社會

好扯！夫妻車內爭吵 醉夫台74線快速道路追打妻子

黃男在快速道路路肩追打妻子，遭路人錄下畫面。（記者張軒哲翻攝）

黃男在快速道路路肩追打妻子，遭路人錄下畫面。（記者張軒哲翻攝）

2023/09/25 22:58

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市74線快速道路20.3K公里處今夜發生一起夫妻下車，在路肩追打的離譜事件。33歲黃男酒後與其妻子32歲林女搭乘友人林男的轎車，夫妻在後座發生口角爭執，妻子遂負氣欲下車，林男隨即將車停於路旁，林女下車後，黃男下車追打妻子，造成林女臉部及四肢受傷，林男見狀遂立即上前勸架，後並與黃男駕車離去，獨留林女在快速道路上，大雅警方今夜指出，已通知相關人等到案說明以釐清案情。

警方調查，31歲林男今夜駕駛自小客車載送其友人黃男與其妻子林女，黃男酒後於車內與其妻子發生口角爭執，今晚7點半行經台74線20.3K公里處（東向往太平方向匝道口），林女遂負氣表示欲下車，林男隨即將車停於路旁，林女下車後，黃男因不滿而亦下車與林女衍生肢體衝突，造成林女臉部及四肢受傷，林男見狀遂立即上前勸架，後並與黃男駕車離去，獨留林女在在路肩哭泣，用路人見狀報案。

警方依規定到場處置，並通報消防人員到場將林女送往台中慈濟醫院包紮傷口，林女表示係夫妻口角糾紛，暫不提出傷害告訴，警方並依規定家暴通報，另為防止衝突擴大，通知相關人等到案說明以釐清案情。

駕駛林男經通知到案實施酒測，未有飲酒駕車情事，其行駛於快速公路（臨時）停車行為，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則，已違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款規定，將處汽車駕駛人3千元以上6千元以下罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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