偷腥後被綠了？返家撞見陌生男趴窗台 人夫阻離去判拘20天

台中一名張姓男子，返家撞見林姓男子趴在臥房窗台，懷疑和太太有染，拉鐵捲門阻止兩人離去，被控強制未遂罪，台中高分院判處拘役20日確定。（記者陳建志攝）

2023/09/17 17:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中市張姓男子曾因與女子上汽車旅館，遭簡姓妻子抓姦時曾提告強制罪，沒想到張男在去年間返家時，發現大門深鎖、妻子神情有異，因此拿出手機錄影，在臥房窗台發現一名林姓男子，懷疑遭太太戴綠帽報警，太太隨後帶林男欲開車離開，張男控制鐵捲門開關，並拉下鐵捲門想阻止離開，遭太太提告妨害自由，張男不服一審判決上訴，台中高分院判處拘役20天確定，不得上訴。

判決指出，張姓男子去年某天下午3點返家，發現住處鐵捲門無法開啟，妻子車子還放在屋內，覺得奇怪借用隔壁陽台攀爬進屋內，進入屋內還拿手機錄影，敲房門無回應，就說：「不開門我要報警」，並跟太太說：「我懷疑家裡有其他人」，但太太說：「不要疑神疑鬼好不好，自己在外面找小三，你還要疑神疑鬼是不是？」，結果四處查看，在2樓主臥室窗台外，發現林姓男子趴在窗台上，覺得遭太太戴綠帽。

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張男怒火中燒和太太發生爭執，太太帶著林姓男子下樓想開車離開，張男操作牆上的控制器，並徒手拉鐵捲門，使鐵捲門下降，後來因太太操作手上的遙控器，才讓鐵捲門上升到小客車可通過的高度後開車離開，妻子因此提告妨害自由。

張男在審理時，坦承操作設置在牆上的控制器，並徒手拉鐵捲門使鐵捲門下降，阻止太太和林姓男子離開，但否認有強制未遂犯行，認為當時林男是侵入住宅現行犯，太太則是強制罪和傷害罪現行犯，自己已經報警，如此的行為只是阻止現行犯離開，想待警方到場後釐清。

不過一審審理時，勘驗現場的錄影影像，發現張男並無把林男當成是無故侵入住宅的人，報警時還稱：「喂，對，我老婆帶一個男生躲在我們家房間裡面，現在要逃跑了」，因此認為拉下鐵捲門並非在「逮捕現行犯」，而是「阻撓配偶與疑有不正當關係的第三人離去」，認為他以強暴手段妨害太太和林姓男子自由離去，認定符合強制未遂犯。

張男上訴二審，台中高分院認為，張男未循合法途徑處理現場爭執，擅自以強暴行為強留太太與林姓男子，影響2人的意思自由，誠屬不該，駁回上訴，維持拘役20日的判決，不得上訴。

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