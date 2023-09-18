夫妻吵架狠父將2孩扔下樓 母驚叫疑下意識「跟著跳」釀2死

中國一處社區15日疑似發生家庭糾紛，男子將2名孩童丟下樓，母親也跟著跳下去，至少2人身亡。（圖擷取自微博）

2023/09/18 00:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國青島市山河城社區15日疑似發生家庭糾紛，男子將2名孩子扔下樓，女子驚叫一聲後，也隨著2名孩子跳下去，共計3人墜樓，至少2人身亡，目前警方正調查。消息一出，許多網友紛紛譴責男子並表示，「媽媽當時跳下去是下意識反映要去救孩子吧」。

中國媒體報導，網路上一段事發現場的影片顯示，中國青島市山河城社區15日中午在一棟大樓的門前，有一名大人及一名孩童躺在地上一動也不動，還有另一名小孩躺在一樓平台上，現場也拉起了封鎖線。在之後的照片可見，救護車到場後，將一樓平台的孩童送醫救治，並將地上的兩人蓋上藍布。

請繼續往下閱讀...

據報導，疑似知情人士稱此事是「兩口子吵架」，男子把2個孩子丟下樓，女子驚叫一聲後也跟著跳下樓。該社區一位居民16日受訪，證實發生墜樓事件。轄區派出所民警則表示，目前案件正在偵辦當中，具體案情暫時不方便透露。

消息曝光後，許多網友紛紛譴責該男子的行為，「男人把孩子扔下去了，為甚麼要放過男人自己跳下去啊」、「媽媽當時跳下去是下意識反映要去救孩子吧」、「人間真的有魔鬼」、「這是造了什麼孽，讓孩子來到這樣的家庭，孩子沒有罪」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法