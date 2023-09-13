越南公寓惡火奪11命逾50傷！急跳樓、男童丟下樓求生

河內​一座9層樓住宅公寓12日深夜突然起火，冒出濃濃黑煙。（越南通訊社）

2023/09/13 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕越南首都河內一棟小型公寓住宅昨天（12日）深夜發生大火，截至目前已有至少11人死亡、50多人受傷，死傷人數預計還會再攀升，火災發生時，有住戶在窗邊待援、跳樓逃生，甚至還有一名男童從高樓被扔下。

《越南快訊》報導，河內一棟小型公寓12日深夜11點50分左右失火，多名目擊者指稱，火災是從1樓機車停車場開始延燒，隨著火勢越來越大，有些人逃到頂樓或跳到附近建築屋頂卻踩破，連1公里外的地方都能看見濃煙。

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據了解，這棟9層樓建築位於河內西南部住宅區一條狹窄小巷內，裡面住了多達150人，這裡只能從小路進入，是當地典型的管屋（Tube house）建築，1樓作為機車停車場，2樓以上樓層每層隔成5個房間，每個房間約20平方公尺（約6坪），沒有外部逃生梯。

承租3樓房間的住戶阮公輝（Nguyen Cong Huy）說，他聞到煙味後，趕緊叫醒妻子和2個孩子，一打開門發現濃煙已經竄上來，決定用繩子從窗戶爬下，「如果我們晚5分鐘，可能就會窒息而死。」

警方指出，接獲通知後約於10分鐘趕到現達，火勢則在1小時後撲滅，但後續的救援工作一直持續到早上。

已知100多名獲救者中，有54人被送到不同醫院搶救，包括越南最大醫學中心白梅醫院（Bach Mai）等，這些醫院指出，死傷者包括大人和小孩，有人從高處墜落脊椎受傷，有人因窒息等狀況正在接受治療。

越南河內發生窄巷內大樓火災，目前至少11人死亡、50多人受傷。（越南通訊社）

警消在接獲通報10分鐘內，就抵達現場進行滅火和救援工作。（越南通訊社）

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