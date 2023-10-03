扯！爸媽鬧離婚竟將4兒女丟包幼兒園 警充當一日媽媽

永康警分局復興派出所女警梁孟菁1人扛著4個書包，並在社工到場前，充當4名幼童的一日媽媽，照顧4名幼童。（記者劉婉君翻攝）

2023/10/03 19:47

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區4名幼童昨（2）日下午幼兒園放學後，遲遲等不到爸媽接他們回家，園長等到晚上7時許，仍不見家長現身，又聯繫不上家長，只好無奈向警方求助。永康警分局復興派出所連繫後，才知幼童的父母吵架鬧離婚，且曾有家暴通報紀錄，女警1人扛4個書包，將幼童帶回派出所，充當一日媽媽，再由社工協助，將幼童送回家。

復興派出所昨晚接到幼兒園園長報案後，由巡邏員警梁孟菁、吳建澄趕赴幼兒園，值班員警同步聯繫該4名幼童的父母，但幼童的父母執著於吵架內容，並互相推託為何不是對方去接小孩？即使員警不斷勸說，仍堅持不願到幼兒園接孩子回家，不負責任的態度令員警傻眼，也驚覺有異，進一步調查後發現，該家庭有多筆家暴通報紀錄，立即將情況告知巡邏員警。

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女警梁孟菁得知後，為避免造成幼童心靈創傷，並未告知他們的父母吵架，而以溫柔的語氣說「爸爸還沒買晚餐，先到派出所吃晚餐好不好？」隨後有如母雞帶小雞般，一人扛起4個書包，帶領4名幼童坐上巡邏車返回派出所，並自掏腰包買晚餐給孩子們吃，同時也通知社工協助處理。

在等待期間，年紀較長的哥哥突然向員警借洗碗精，想幫弟弟們的便當盒洗一洗再帶回家，乖巧懂事的模樣，令員警相當心疼。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

永康警分局復興派出所女警梁孟菁1人扛著4個書包，並在社工到場前，充當4名幼童的一日媽媽，照顧4名幼童。（記者劉婉君翻攝）

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