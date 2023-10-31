蒐集個資？「中國移動」小金門涼亭搶客戶 353名國人申辦門號

金門檢調偵辦翁女、鄒男在烈嶼鄉一處涼亭，辦理「中國移動」電信業務。（金門地檢署提供）

2023/10/31 21:36

〔記者吳正庭／金門報導〕「中國移動」電信公司員工翁女，涉嫌與其夫鄒男在金門從事「提供現場申辦門號」業務，金門地檢署今天表示，經確認中國移動公司並未取得台灣地區營業許可，檢調扣得翁女手機內353名國人完成門號申辦資料，全案依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例提起公訴。

巧合的是，偵辦此案幹員於埋伏過程發現，翁女在小金門某涼亭辦理「中國移動」業務的地點，剛好就是今年5月30日鴻海集團創辦人郭台銘與民眾黨主席柯文哲，在金門第3度同框，被目擊者發現兩人海邊散步，月下談心「海誓山盟」之處。

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金門地檢署8月底接獲情資，指金門縣烈嶼鄉（小金門）1處涼亭，每逢週末就有「中國移動福建有限公司廈門分公司（下稱中國移動公司）」員工於現場從事「提供現場申辦門號」業務活動；地檢署主任檢察官施家榮，指揮法務部調查局福建省調查處、移民署南區事務大隊金門縣專勤隊組成專案小組偵辦。

檢調指出，43歲翁女是中國移動公司廈門分公司員工，自稱獲上級領導授權，平日在廈門上班，利用週末循小三通到金門，提供中國移動行動電話門號月租費，人民幣「自由選8元套餐」優惠方案，與鄒男共同在小金門海邊涼亭，未經台灣地區事業主管機關許可，從事中國移動公司門號申辦業務。

檢調指出，中國籍翁女、台灣籍鄒男夫婦受理門號申辦，蒐集申辦人臉部特徵照片等個人資料，並即時接收廈門訊號再以手機上傳申辦人個資至中國移動公司，當場確認SIM卡開通，並為申辦人開通國際長途、國際漫遊等功能，檢調扣得翁女手機內，至少已為353名台灣人完成門號申辦作業。

檢調偵辦過程，問及翁女週1至週5在廈門上班，還要犧牲週末到金門工作，是否有特別抽成或獎金？翁女稱「為金門鄉親服務」、「做功德」。由於翁女行為涉及蒐集國人個資，是否牽涉國安問題？仍由檢調釐清中。

施家榮說，翁女、鄒男涉犯台灣地區與大陸地區人民關係條例中，大陸地區營利事業未經主管機關許可在台從事業務活動罪嫌；違者處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1500萬元以下罰金，籲請民眾勿以身試法。

民眾表示，「中國移動」在金門只有靠廈門附近才有訊號，申辦原因，是因應廈門當地使用「支付寶」、「微信」等消費型態需求；過去金門人身懷雙機，持有中國門號並不稀奇，但在金門非法辦理中國電信手機業務被逮，倒是第1次聽說。

在「中國移動」工作的翁女，透過LINE群組介紹她的工作資歷和業務。（金門地檢署提供）

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