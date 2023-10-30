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轟！轎車衝進加油站 1駕駛被撞飛：以為死定了

黑色轎車（右）撞進加油站直接撞倒加油機並撞擊2輛車，還把1名站在休旅車後方的駕駛撞飛。 （記者湯世名攝）

黑色轎車（右）撞進加油站直接撞倒加油機並撞擊2輛車，還把1名站在休旅車後方的駕駛撞飛。 （記者湯世名攝）

2023/10/30 10:31

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！賴姓駕駛今天（30日）上午駕駛轎車行經彰化縣花壇鄉彰員路時，疑因精神不濟，車輛偏移擦撞路旁1輛轎車後，再撞進加油站，直接撞倒加油機並撞擊2輛車，還把1名站在休旅車後方的蕭姓駕駛撞飛，消防局據報將受傷駕駛送醫急救，所幸無生命危險，蕭男直呼「以為死定了」。事故現場一片狼藉，全案由警方釐清中。

彰化警分局三家派出所指出，這起事故發生在今天上午7點多，賴男開轎車從大村鄉彰員路往花壇鄉方向行進時，車輛突然往左偏移擦撞路邊1輛轎車，再朝前方的杉春加油站衝進去，直接撞倒加油機，並撞擊正在加油的計程車、休旅車，還因此撞飛站在休旅車後方的蕭姓駕駛。

消防局與警方據報派員趕往現場，將蕭男送醫急救，所幸腳部擦挫傷，輕微骨折，賴男則受到驚嚇。加油站的員工火速關閉加油島的遮斷閥，避免產生火花引發爆炸。

「以為死定了。」受傷的蕭姓駕駛直呼，當時載孫子上學，返家途中順便加油，沒想到加油也會被撞。同樣挨撞的計程車司機指稱，當時他正在加油，當發現轎車朝他們衝過來時，由於加油槍正運作，來不及把車開走，只好眼睜睜讓對方衝撞，實在嚇死人了。

加油站李姓站長表示，車禍事故發生後無法營業，把全站暫時關閉，已向廠商聯繫要更換新的加油機。

三家派出所長鄭育安表示，賴男自述有失眠症的狀況，開車行進途中也不曉得為什麼，轎車就擦撞路邊的轎車，又衝進加油站導致加油機翻覆。此次事故共釀4輛車受損，全案事故確實原因還要釐清。

黑色轎車撞進加油站直接撞倒加油機並撞擊2輛車，現場一片狼藉。（記者湯世名攝）

黑色轎車撞進加油站直接撞倒加油機並撞擊2輛車，現場一片狼藉。（記者湯世名攝）

開休旅車正在加油的蕭男被撞飛受傷，躺在醫院時直呼「以為死定了」。（記者湯世名攝）

開休旅車正在加油的蕭男被撞飛受傷，躺在醫院時直呼「以為死定了」。（記者湯世名攝）

黑色轎車撞進加油站直接撞倒加油機並撞擊2輛車，計程車司機描述被撞過程時餘悸猶存。（記者湯世名攝）

黑色轎車撞進加油站直接撞倒加油機並撞擊2輛車，計程車司機描述被撞過程時餘悸猶存。（記者湯世名攝）

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