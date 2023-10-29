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反毒深入移工 刑事局攜手駐台印尼代表處替百位漁工上課

反毒深入移工，刑事局、駐台印尼代表處替百位印尼漁工上課。（記者姚岳宏翻攝）

反毒深入移工，刑事局、駐台印尼代表處替百位印尼漁工上課。（記者姚岳宏翻攝）

2023/10/29 16:05

〔記者姚岳宏／台北報導〕疫後景氣復甦，缺工情形使得在台外籍移工逐年增加，尤其印尼移工26萬人占比最多，為加強印尼籍移工對於國內毒品分類、法律規定以及相關反毒資源的認知，刑事警察局特別與駐台北印尼經濟貿易代表處前進屏東東港，邀集超過百名印尼籍漁工齊聚一堂，在漁貨拍賣的廣場席地而坐，以輕鬆對話交流方式，傳遞有關毒品的各類知識。

根據勞動部勞動統計查詢網的統計資料，截至2023年9月底，國內的外籍移工人數已近75萬人，其中印尼籍移工達26萬7千多人，亦即有超過三分之一的外籍移工來自印尼，也衍生不少犯罪，其中毒品犯罪的案件數僅次於酒駕，位居第二，造成民眾生活環境安全隱憂。

駐台北印尼經濟貿易代表處副代表Mr.Zulmartinof表示，近年來有部分印尼籍船員涉入毒品案件，或無意中接觸到毒品交易，為加深印尼籍漁工們對國內毒品相關規定的了解，本次宣導除了介紹常見的各級毒品，更針對年輕族群容易接觸到的毒品類型，如K他命、毒咖啡包、4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵），以及2021年被列為第四級毒品的「西布曲明」等，宣導毒品可能造成的健康危害以及法律規定，避免移工因不諳台灣法令而誤觸法網。

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反毒深入移工，刑事局、駐台印尼代表處替百位印尼漁工上課。（記者姚岳宏翻攝）

反毒深入移工，刑事局、駐台印尼代表處替百位印尼漁工上課。（記者姚岳宏翻攝）

反毒深入移工，刑事局、駐台印尼代表處替百位印尼漁工上課。（記者姚岳宏翻攝）

反毒深入移工，刑事局、駐台印尼代表處替百位印尼漁工上課。（記者姚岳宏翻攝）

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