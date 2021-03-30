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    首頁　>　社會

    移工舞廳又染毒！桃市警局長率隊掃蕩 帶回96人驗尿

    桃園市警方在桃園火車站前商圈一家大型移工舞廳逮到5名持毒者及1名殺人通緝犯，其餘90人全部帶回驗尿。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市警方在桃園火車站前商圈一家大型移工舞廳逮到5名持毒者及1名殺人通緝犯，其餘90人全部帶回驗尿。（記者陳恩惠翻攝）

    2021/03/30 18:24

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園火車站前商圈一家移工舞廳「THAI.OK」再度染毒，桃園市警方趁著週日晚間人潮聚集時攻堅，當場在5人身上查扣少量MMA強力搖頭丸、K他命等毒品，其餘在場91人全都帶回驗尿，還抓到1名越籍殺人通緝犯。

    這家移工舞廳曾被查獲毒品，轄區桃園分局列管中，再次被查獲涉毒，許姓負責人卻未通報，目前已將業者函送市府經濟發展局裁處，最重可裁罰100萬元以下罰鍰，情節嚴重者可勒令停業或歇業。

    市警局近來接獲情資，曾被查獲毒品、目前遭列管中的桃園區大型移工舞廳又有毒品，警察局長陳國進相當重視，刑大統籌規劃，報請桃園地檢署指揮偵辦，結合桃園分局、外事科、保安警察大隊（特殊任務警力）、交通警察大隊及移民署北區事務大隊桃園市專勤隊，動員上百名警力，28日深夜由陳國進親自率隊掃蕩，他強調絕不容許不法份子危害桃市治安，警方將持續打擊毒品犯罪，維持治安環境。

    警方說，現場有包括越南籍75人、泰國籍6人與本國籍15人共96名舞客在內，清查發現其中有5人涉嫌身懷毒品查扣10顆第二級毒品MMA（俗稱強力搖頭丸）、20包毒品咖啡包、15小包第三級毒品愷他命、5個殘渣袋及手指虎等贓證物，當場以現行犯移送，還查到1名殺人案通緝犯，最後由桃園分局帶回近70人，刑大帶回20餘人偵辦，將持續向上溯源追查供藥給外籍移工的藥頭。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    桃園市警方在桃園火車站前商圈一家大型移工舞廳，逮到5名持毒者及1名殺人通緝犯，其餘90人全部帶回驗尿。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園市警方在桃園火車站前商圈一家大型移工舞廳，逮到5名持毒者及1名殺人通緝犯，其餘90人全部帶回驗尿。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警分局帶回60餘人返回分局5樓禮堂製作筆錄，分局長邱紹洲（前方白衣服）在場督軍。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警分局帶回60餘人返回分局5樓禮堂製作筆錄，分局長邱紹洲（前方白衣服）在場督軍。（記者陳恩惠翻攝）

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