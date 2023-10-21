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首頁　>　社會

男子自稱是「陳盈助」親戚行騙 5人被騙近1200萬元

嘉義地方法院。（資料照）

嘉義地方法院。（資料照）

2023/10/21 10:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕陳姓男子意圖詐欺，於2018年12月起，以嘉義聞人「陳盈助」親戚名號自居，再以暱稱「陳盈助」通訊軟體帳號，分飾多角，佯稱可透過他投資虛擬貨幣或博盈公司事業，可獲取高額利潤，有5人遭詐提告，共被騙1197萬餘元；嘉義地方法院已依詐欺罪判陳男有期徒刑4年，另有2名受害者提出損害賠償訴訟，法院日前判決陳男應各給付受害者717萬元及310萬餘元。

陳盈助為福添福社會福利慈善事業基金會創辦人，為嘉義聞人，陳姓男子以陳盈助親戚、姪子、孫子等名號自居，再以暱稱「陳盈助」的通訊軟體LINE帳號，以1人分飾多角方式，向5名被害者告知，稱投資ADA虛擬貨幣或投資博盈公司事業可獲取高額利潤，讓被害者匯款或直接交付現金，後來被害人發現遭騙，向警方提告，由檢方起訴。

法院判決指出，陳男對犯罪事實坦承不諱，犯詐欺取財罪，導致被害人財產受損害，受害者分別被詐騙717萬元、378萬餘元、51萬元、11萬8千元及39萬7千元，依詐欺罪判有期徒刑4年。

有被害人向陳男提出損害賠償訴訟，要求賠償1000萬元，法院日前判決，陳男應給付717萬元；另一名被害人提出損害賠償訴訟，要求賠償310萬4750元，法院日前判決，陳男應給付310萬4750元。

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