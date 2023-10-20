詐騙來敲門急證明清白 台中婦人反被騙走900萬

警方近日將詐騙實例刊登在刊物上，讓更多人識詐防詐。（警方提供）

2023/10/20 18:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名陳姓婦人接到詐團電話，謊稱其健保卡遭人拿到醫院開立假驗傷證明申請保險金，她因此涉及刑案須監管名下財產，只要檢警調查證明未涉案即發還，還恐嚇稱不得向親友透露，婦人唯恐身陷囹圄又急著證明清白，陸續匯款9百萬元，才被家人發現阻止並報案，警方近日以此真實案例刊登在刊物上，希望擴大反詐宣導，讓更多人識詐防詐。

你總是常常聽到身邊誰誰誰被騙了，卻不知道他到底如何被騙嗎？還是你常常聽到警察宣導反詐關鍵字，卻不自覺原來你正落入到詐騙集團的誘騙風暴嗎？

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台中市第六分局為加強識詐宣導，近日依不同年齡族群生活習慣、日常喜好及關心議題，拉近喜歡紙本閱讀的民眾，撰寫以「當詐騙敲門時」的假投資，以及「只是想證明清白~怎麼會被詐騙9百萬」的假檢警為主題詐騙真實案例，刊登於逢甲人月刊及基督教救世軍台中教會平面刊物。

案例中提及，陳姓婦人日前接到詐騙集團假冒健保局人員來電，謊稱陳婦健保卡遭人拿到醫院開立假驗傷證明申請保險金，接著假警察來電於電话中製作筆錄後互相加LINE，再透過LINE傳送偽造公文，要求婦人每日三餐必須回報行蹤，並以偵查階段需要監管名下財產為由，要求婦人匯款轉帳至安全帳戶，否則將發布通缉。

對方同時以偵查不公開為由，要求不得向任何人透露，否則另涉洩密罪加一等，嚇得婦人日復一日聽從指示陸續交出畢生積蓄，最後因害怕到食不下嚥，家人直覺有異，發現遭詐才趕快報警。

許多不會或不常使用3C的長者閱讀到這篇文章後，直呼現在詐騙手法真的太可惡，辛苦賺來的積蓄，就這樣被不肖歹徒騙光光，分局長賈立民表示，藉由平面及網路雙管齊下，增加宣導訊息觸及的廣度，希望能透過分享的真實案例，讓民眾將識別詐騙的技巧深記於心，有任何問題隨時撥打165反詐騙宣導專線。

擴大反詐宣導，警方將詐騙實例刊登在刊物上。（警方提供）

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