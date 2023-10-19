涉炒作兆勁股價套利3千萬 檢調提訊Peter陳、約談4名人頭

「Peter陳」涉炒作兆勁股價套利3千萬，調查局台北市調查處今兵分4路搜索。（資料照）

2023/10/19 17:52

首次上稿 16:54

更新時間 17:52（更新全文）

〔記者錢利忠／台北報導〕曾涉及和旺炒股及掏空40億元案、綽號「PETER陳」的陳姓股市作手（在監服刑中），涉嫌利用人頭炒作兆勁科技股價，不法套利3000多萬元，調查局台北市調查處今兵分4路搜索，提訊陳男，以及約談曾任兆勁副董之陳男的李姓女友等人頭等共計5人，依違反證券交易法之操縱股價等罪偵辦，稍晚將移送台北地檢署複訊。

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今年9月，原本涉多件炒股案而被通緝的陳男，在台北落網後入獄服刑中，如今又因涉嫌以李姓女友等人頭，炒作兆勁股價，今再次被檢調查辦，而其所犯前案炒股案，還須再服刑3年10月。

綽號「PETER陳」的陳男，過去曾擔任記者，人脈豐厚，2013年間，陳男曾與高雄市楠梓分局前副分局長黃武璋、和旺前董事長劉永祥等人，炒作和旺股價並獲得多數持股，取得推派董事的資格，他的李姓女友也因此被推上兆勁副董之位。除此之外，「古董張」張世傑所涉及炒作唐鋒股價、水產畜牧飼料廠興泰實業等諸多操縱股價的案件中，也能見到陳男配合拉抬炒股的身影。

檢調掌握，陳男犯下多件操縱股價案件而被發布通緝期間，涉嫌於2017年至2019年，利用兆勁發生假交易事件，股價落底期間，透過人頭帳戶連續高位掛單，另配合人頭高位買進等對倒股票、相對成交的操縱股價手法，分多次拉抬兆勁股價，將股價從11元拉抬至43元，之後獲利了結，倒貨給散戶承接，不法套利3000多萬元。

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