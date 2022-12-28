和旺操縱股價、財報不實 前董座劉永祥等人判賠14.98億

和旺涉操縱股價及財報不實遭求償案，高等法院判和旺前董座劉永祥等人連帶賠償投資人14.98億元。（記者楊國文攝）＃

2022/12/28 20:45

〔記者楊國文／台北報導〕已下櫃的和旺聯合實業前董事長劉永祥，被控涉掏空公司資產數十億元，被依背信等罪判刑11年定讞，另有多名共犯，均已入獄服刑。受害投資人指控劉永祥、多位董事等人涉操縱股價使他們損失慘重，委託投保中心出面提告，求償15億多元，台北地院判決劉永祥等人應連帶賠償7.04億元，上訴後，高等法院今加判劉等人應再連帶賠償7.94億多元，共14億9848萬多元，還可上訴。

劉永祥被控以土地交易、盜用支票等手法，掏空公司資產數十億元，還挪用公司上億資產償還賭債，還涉嫌在2013年至2015年間炒作和旺股票，以逢高出脫持股方式，獲取暴利，坑殺散戶，被依背信、侵占、證交法操縱股價罪等多罪判刑，高等法院將多罪合併訂應執行刑11年，劉前年已入獄服刑。

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受害的投資人委託投保中心提告主張， 劉永祥、多位董事等13人於2013年3月至2015年4月間，涉嫌操縱和旺公司股價之行為，使眾多投資人遭受15億514 萬多元的損害。

此外，劉永祥擔任和旺公司董事長，卻盜開和旺公司支票，作為其個人借款的擔保，導致和旺公司增加相關支票應負責的票據；劉永祥又與多位董事以不實的和旺公司同意擔任關係人紅利公司向安泰銀行貸款7億元的連帶保證人的董事會議事錄節本，向安泰銀行提出行使，以致和旺公司與安泰銀行成立連帶保證關係，而承擔7億元連帶保證債務，但和旺公司於2014年第2、3、4季財報卻未揭露相關債務，有財報不實情事，使投資人受有股票價差損害共987萬多元。因此，劉永祥等13人應連帶賠償15億1500多萬元。

台北地院審理認定，劉永祥等13人應連帶賠償7.04億多元。投保中心和和旺多位董事不服判決，提起上訴。

高等法院審理認為，審酌刑事判決、全案相關證據、證詞，劉永祥等13人確有縱股股價情事，其中除2人遭通緝外，其餘共犯皆已遭證交法的操縱股價罪判決確定，另外，劉永祥等人被控財報不實的罪證不足，今判決除一審判賠7.04億多元外，劉等人應再連帶賠償7.94億多元，共14億9848萬多元。

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