為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

進口貨櫃石棺藏毒 保三查獲52公斤安非他命

警方在車床機械內查獲52公斤的安非他命及3公斤的大麻花。（記者吳昇儒翻攝）

警方在車床機械內查獲52公斤的安非他命及3公斤的大麻花。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/19 15:16

〔記者吳昇儒、邱俊福／綜合報導〕保三總隊清查萬筆進口貨櫃資料時，發現走私毒品集團利用人頭公司，從馬來西亞進口貨物，疑夾藏毒品。7月底便與關務人員查驗貨物，發現詹男竟在車床機械下方安置石棺，並於石棺內藏毒，警方共查獲安非他命52公斤及大麻花3公斤。檢警陸續逮捕涉案人員，今日發布破案新聞。

檢警調查，吳姓男子為毒品走私集團首腦，先從我國購買車床機械出口到馬來西亞後，再將車床卡在石棺上，並刻意加工灌漿增加石棺層板厚度，企圖躲避海關查驗。

而經吳男加工後，該車床機械加上石棺的重量高達3公噸重，讓查緝人員難以窺視內部狀況，所幸鑽孔後，利用攝影機多項高科技儀器檢測，查獲毒品。

保三確認車床下方空間果然藏有毒品，隨即報請台北地檢署指揮偵辦，經連日跟監蒐證，先逮捕收貨的詹姓男子及監督的吳姓男子等3人。接著，又逮捕吳嫌的哥哥及其同夥到案，其中吳姓兄弟及詹男羈押獲准。

警方指出，此次查獲的安非他命共52包、大麻花3包，每包都重達1公斤，初估市值高達1億1千萬元，所幸經專案小組合作，成功攔截下該批毒品，未讓其流進國內。

保三總隊長黃家琦呼籲，走私運輸毒品屬於重罪，至少都要判處5年以上徒刑，若是一級毒品經查獲恐將面臨終生牢獄，民眾切勿以身試法。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方與關務人員將車床機械搬運出來查驗。（記者吳昇儒翻攝）

警方與關務人員將車床機械搬運出來查驗。（記者吳昇儒翻攝）

警方將毒品取出。（記者吳昇儒翻攝）

警方將毒品取出。（記者吳昇儒翻攝）

警方將犯嫌壓制在地。（記者吳昇儒翻攝）

警方將犯嫌壓制在地。（記者吳昇儒翻攝）

警方當場逮捕取貨的詹男。（記者吳昇儒翻攝）

警方當場逮捕取貨的詹男。（記者吳昇儒翻攝）

警方將犯嫌移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

警方將犯嫌移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

警方查獲52包安非他命。（記者吳昇儒攝）

警方查獲52包安非他命。（記者吳昇儒攝）

警方查獲大麻花。（記者吳昇儒攝）

警方查獲大麻花。（記者吳昇儒攝）

警方查獲相關證物。（記者吳昇儒攝）

警方查獲相關證物。（記者吳昇儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
6千萬感冒藥提煉市價2.5億安毒 台版「絕命毒師」、金主全栽了
2023/10/16 12:32

6千萬感冒藥提煉市價2.5億安毒 台版「絕命毒師」、金主全栽了
基隆關緝毒犬隊擴編 新增2隻拉拉生力軍
2023/07/25 14:02

基隆關緝毒犬隊擴編 新增2隻拉拉生力軍

高鐵結合科學園區 嘉義站區輕豪宅夯
毒鴛鴦跨境運毒！女供出實情獲泰輕判 共犯前夫先溜回台遭逮
2023/07/13 17:21

毒鴛鴦跨境運毒！女供出實情獲泰輕判 共犯前夫先溜回台遭逮
壯觀！美國查獲6噸古柯鹼 市價逾57億元
2023/06/19 12:39

壯觀！美國查獲6噸古柯鹼 市價逾57億元

女力限定盛會 2023台新女子路跑開始報名
USB傳輸線藏毒走私入 警抄獲市價逾千萬6.4公斤K毒
2023/06/17 17:41

USB傳輸線藏毒走私入 警抄獲市價逾千萬6.4公斤K毒
獨家》漁筏載運480公斤K他命闖關失敗 主嫌吳坤翰判刑12年
2023/05/25 01:00

獨家》漁筏載運480公斤K他命闖關失敗 主嫌吳坤翰判刑12年
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播