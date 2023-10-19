進口貨櫃石棺藏毒 保三查獲52公斤安非他命

警方在車床機械內查獲52公斤的安非他命及3公斤的大麻花。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/19 15:16

〔記者吳昇儒、邱俊福／綜合報導〕保三總隊清查萬筆進口貨櫃資料時，發現走私毒品集團利用人頭公司，從馬來西亞進口貨物，疑夾藏毒品。7月底便與關務人員查驗貨物，發現詹男竟在車床機械下方安置石棺，並於石棺內藏毒，警方共查獲安非他命52公斤及大麻花3公斤。檢警陸續逮捕涉案人員，今日發布破案新聞。

檢警調查，吳姓男子為毒品走私集團首腦，先從我國購買車床機械出口到馬來西亞後，再將車床卡在石棺上，並刻意加工灌漿增加石棺層板厚度，企圖躲避海關查驗。

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而經吳男加工後，該車床機械加上石棺的重量高達3公噸重，讓查緝人員難以窺視內部狀況，所幸鑽孔後，利用攝影機多項高科技儀器檢測，查獲毒品。

保三確認車床下方空間果然藏有毒品，隨即報請台北地檢署指揮偵辦，經連日跟監蒐證，先逮捕收貨的詹姓男子及監督的吳姓男子等3人。接著，又逮捕吳嫌的哥哥及其同夥到案，其中吳姓兄弟及詹男羈押獲准。

警方指出，此次查獲的安非他命共52包、大麻花3包，每包都重達1公斤，初估市值高達1億1千萬元，所幸經專案小組合作，成功攔截下該批毒品，未讓其流進國內。

保三總隊長黃家琦呼籲，走私運輸毒品屬於重罪，至少都要判處5年以上徒刑，若是一級毒品經查獲恐將面臨終生牢獄，民眾切勿以身試法。

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警方與關務人員將車床機械搬運出來查驗。（記者吳昇儒翻攝）

警方將毒品取出。（記者吳昇儒翻攝）

警方將犯嫌壓制在地。（記者吳昇儒翻攝）

警方當場逮捕取貨的詹男。（記者吳昇儒翻攝）

警方將犯嫌移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

警方查獲52包安非他命。（記者吳昇儒攝）

警方查獲大麻花。（記者吳昇儒攝）

警方查獲相關證物。（記者吳昇儒攝）

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