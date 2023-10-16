6千萬感冒藥提煉市價2.5億安毒 台版「絕命毒師」、金主全栽了

警方出動特警攻堅。（警方提供）

2023/10/16 12:32

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中打今天宣布破獲一個大型安毒製造集團，查扣市價超過2.5億元的3百多公斤成品，堪稱毒品走私案外，史上單件提煉安毒成品最大宗，警方趁著該集團利用颱風夜風雨交加時進場製毒完成之際，一舉逮捕製毒師、金主及共犯9人，其中7人遭檢方聲押獲准，而斥資數千萬購買感冒藥煉毒的花費，也全數打水漂。

刑事局中打第三隊3年前查獲涉犯製毒罪行的呂姓製毒師（30歲），呂遭判刑6年確定後遲未到監執行，法院發布通緝，期間屏東縣32歲李姓男子得知呂男製毒技術高超，有台版「絕命毒師」之稱串連，由呂找其他製毒師傅搭配，李則擔任金主除負責購買煉毒器材，也以每顆10元價格，斥資6千多萬購買高達6百多萬顆的感冒藥提供煉毒。

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案經報請屏東地檢署檢察官李忠勳指揮，與台中市、彰化縣、高雄市警方等單位共組專案小組偵辦，歷經2年連續往返台中及屏東等地跟監蒐證、追查分析，發現李男等人唯恐檢警查緝，購買、運輸相關毒品原料、機具時都十分小心，找來親朋好友充當人頭購買貨車，作為交通工具。

期間還因車輛被跟監，陸續購買更換50多輛二手貨車，財力十分雄厚，今年7月間該集團製毒前製作業完成，也選好南投縣埔里鎮一處偏僻民宅作為製毒處所，李隨即聯絡呂男等4名製毒師傅，趁颱風杜蘇芮侵台，南投縣山區風雨交加、警力薄弱之際，連夜藏在民宅進行最後製毒，也就是煉製安非他命程序完成的結晶階段，出動特警攻堅抓人。

警方當場先逮到在場煉毒的呂男等4人，查扣安非他命成品313.85公斤、半成品毛重約3.26公斤、高壓反應鍋、冰箱、氫氣瓶、防毒面具、量杯、漏斗等製毒器具、原料一大批，估計這批成品的在毒品圈的大盤市價超過2.5億元，也是除了毒品走私案外，單件安毒製造成品數量最多的案件。

此外，警方也同步在往屏東、新北等地逮捕李男等涉案5人，查獲該集團預先藏放製毒用防毒面具、量杯、漏斗、氫氧化鈉、玻璃燒瓶、甲苯、丙酮、研磨機等器具，也查扣毒品喵喵先驅原料「2-溴-3，4-亞甲基雙氧苯丙酮」69.62公斤，李男等9人訊後依毒品等罪移送屏東地檢署偵辦，檢方聲押禁見李等7人獲准。

刑事局呼籲民眾，如發現有閒置荒廢許久之隱密民宅、工寮、鐵皮工廠有惡臭或貨車出入等疑似製毒不法情事，請勇於撥打110向警方檢舉，將核發高額檢舉獎金。

警方在製毒工廠內搜索。（警方提供）

刑事局中打破獲史上最大安毒工廠，查獲313.85公斤的安非他命。（警方提供）

警方查扣的煉毒器具。（警方提供）

警方將一干犯嫌移送法辦。（警方提供）

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