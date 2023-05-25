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    獨家》漁筏載運480公斤K他命闖關失敗 主嫌吳坤翰判刑12年

    檢警巡破獲吳坤翰毒品走私集團，查扣大批K他命。（資料照）

    檢警巡破獲吳坤翰毒品走私集團，查扣大批K他命。（資料照）

    2023/05/25 01:00

    〔記者李立法／屏東報導〕吳坤翰毒品走私集團利用漁筏從海上載運黑市價近8億元的480公斤K他命闖關失敗，檢警循線將吳男及其他9名共犯逮捕到案，並聲押獲准，屏東地院依共同運輸第3級毒品等罪，判處主嫌吳坤翰12年徒刑，其他共犯則分處1年10個月至7年6個月不等徒刑，可上訴。

    2021年9月間，吳坤翰犯罪集團旗下兩名成員，駕駛漁筏由恆春後壁湖漁港出海，航至距離海岸35海里處，從一艘不明貨船上接運3級毒品K他命480公斤後，隨即返航，卻在鵝鑾鼻外海2海里處遇上海巡艇登船檢查。

    漁筏上的蔡男兩人情急下，將載運的K他命毒品包裹丟入海中，打算等到海巡登檢結束再尋回，沒想到天候不佳，加上海流變化，毒品包裹不知漂流到何處，兩人搜尋不著只好將漁筏駛回後壁湖漁港，卻被掌握情資守在碼頭的警方人員逮捕。

    檢警得知毒品被丟包，趕緊動員人力沿著恆春半島海岸線尋找，並根據海流方向，研判毒品包裹可能漂往的位置，在滿州鄉鹿寮溪海邊找到被丟包的384公斤K他命毒品，其餘近百公斤毒品包裹則不知去向。

    檢警專案小組緊接著在屏東市、恆春鎮、台中市等地，將該運毒集團首腦吳坤翰及其他共犯逮捕到案，並起獲一批改造槍彈，10名犯罪集團成員全被聲押獲准，檢方並將運毒的漁筏扣押拍賣。

    全案經檢方於去年2月偵結起訴後，屏東地院最近作成判決，羈押中的主嫌吳坤翰被依共同運輸第3級毒品罪判處12年徒刑，蔡姓等九名共犯因犯罪角色及涉案情節不同，分別被依運毒及槍砲等罪，判處1年10個月至7年6個月不等徒刑。

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    檢方查扣吳坤翰犯罪集團用來運毒的漁筏，並進行拍賣。（資料照）

    檢方查扣吳坤翰犯罪集團用來運毒的漁筏，並進行拍賣。（資料照）

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