中市大雅將添「六寶派出所」 預計年底動工、2025年8月完工

大雅警分局將新建「六寶派出所」，地址就位在清泉崗軍機場斜對面的中清路上。（民眾提供）

2023/10/19 11:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區人口逐年成長，即將突破10萬人，目前僅大雅、馬岡兩個派出所，針對忠義、秀山、六寶及橫山等離市中心較遠的4里，大雅警分局將新建「六寶派出所」，日前已完成發包，預計年底前動工，2025年8月完工，總工程經費達7384萬1千元整。完工啟用後，將有效強化員警出勤的機動性，提升地區治安、交通及行政效率與服務品質。

大雅警分局表示，大雅區人口逐年成長，即將破10萬人，大雅警分局轄區為大雅區及潭子區，大雅區卻僅有大雅、馬岡兩個派出所，由於大雅派出所位處人口稠密處，流動人口約2萬7千人，地理位置屬東西狹長型，最遠距離約8.7公里，車程約30-60分鐘，其中，忠義、秀山、六寶及橫山等4里，離市中心較遠，遇緊急案件時無法立即反應，常讓員警疲於奔波。

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經立委楊瓊瓔及前市議員吳顯森爭取覓地，還有市議員吳呈賢、周永鴻、徐瑄灃、羅永珍、賴朝國、蕭隆澤、黃仁等在預算上大力支持，因此規劃新成立「六寶派出所」，以減輕大雅派出所勤、業務負擔，對於民眾報案反應速度、辦公效能及服務品質均能有效提升。

大雅警分局指出，大雅派出所轄區內有中部科學園區，鄰近台中國際機場、沙鹿交流道，交通四通八達，以107年和109年同一時期比較，受理各類刑案、交通事故110報案數增加25.18%，治安及交通案件發生數已超出轄區派出所能負荷，伴隨著未來人口發展，警政相關工作及服務勢必驟增，需增設派出所，以維護治安。

「六寶派出所」辦公廳舍新建工程，預算經費達7384萬1千元整，大雅警分局於今年9月19日辦理公開招標，10月12日開標，共有5家廠商參與競標，最終由鉅立營造股份有限公司得標，將新建地下1層、地上2層的建築，預計今年底前動工、2025年8月完工。

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