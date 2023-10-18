工業用氮氣填充嬰幼兒米餅大賣3885萬 展裕國際負責人起訴

展裕國際有限公司所生產「有機蘋果米餅」等7款嬰幼兒食品，涉嫌以工業用氮氣填充。（資料照）

2023/10/18 21:09

〔記者王定傳／新北報導〕知名「LeVic樂扉寶寶米餅」生產商展裕國際有限公司負責人蔡文淵，為了降低成本，涉嫌以工業用氮氣填充在「有機蘋果米餅」等7款嬰幼兒食品包裝內，3年多來售出53萬盒，總銷售金額高達3885萬餘元，新北地檢署今日依違反食安法起訴展裕公司及蔡文淵，與其上游供應商全茂氣體公司及其負責人林佳儒。

2021年間，展裕公司前員工踢爆，蔡文淵使用工業用氮氣封存食物，經提醒卻回應「我只在意成本」，消息一出，引起家長不滿。

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檢方調查，蔡文淵從2017年起，以一鋼瓶750元價格，向全茂公司購入從台北氧氣公司台北廠填充、瓶身印有「禁用於食品」的工業用氮氣後，使用在「蘋果、胡蘿蔔、紫米、香蕉、菠菜及南瓜米餅」等7款食品中，作為填充包裝使用，並於官網、連鎖藥局及嬰幼兒用品店等處販售。

檢方調查，展裕公司從2018年1月至2021年2月止，販售工業用氮氣填充的食品共53萬餘盒，犯罪所得3885萬餘元，全茂則賣出207瓶工業用氮氣給展裕公司，不法獲利15萬餘元；蔡、林兩人都否認犯行，蔡文淵曾發聲明指，當初要求全茂提供食品用氮氣，全茂主動告知是純度99‧99％氮氣，因不疑有他而使用，林佳儒則辯稱不知對方使用情形。

檢方調查，若將氮氣使用在食品上，須使用實施分廠分照食品級氣體工廠所生產的食用氮氣，台北氧氣公司並無登記食用氮氣製造，非食安法定義的食品業者，且全茂所填裝、出售的氮氣瓶身都有印「禁用於食品」，蔡男亦坦承有員工反應此事，加上林男因自認曾看過展裕公司製程等原因，都依假冒、添加未經許可添加物罪嫌起訴。

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