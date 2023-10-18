販售中國仿冒運動品牌服飾 網路直播主謊稱正品GG了

陳姓男子從中國買進仿冒服飾，在臉書直播平台宣稱是原廠正品並販售，新竹地院依詐欺取財罪判刑。（資料照）

2023/10/18 18:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子異想天開，從中國批貨「adidas」、「NIKE」等知名品牌仿冒服飾，然後在臉書直播平台宣稱是原廠正品，多名消費者發現有異，拿到正廠鑑定才知買到假貨，新竹地院依詐欺取財罪判刑。

法官調查，陳男明知「adidas」、「PUMA」、「FILA」、「NIKE」、「Champion」等商標，分別已向經濟部智慧財產局申請核准在案，且仍在商標專用期間內之商標，指定使用於服飾、鞋子等商品，未經商標權人之同意或授權，不得於同一或類似商品，使用相同或近似之商標，亦不得販賣、意圖販賣而持有、陳列該等商品。

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陳男透過微信向中國自稱「AA代購」商家，以新台幣四百元不等價格，購入仿冒上述商標標示服飾商品，2〇2〇年間在新竹縣經營臉書粉絲專頁「晚安公雞」直播平台，由陳男自稱「雞哥」在平台上直播販售，陳男宣稱販售商品均為原廠正品等不實訊息，致十三名民眾信以為真，陷於錯誤而向其購買商品。

有買家購得後認為疑似為仿冒商品，經商標權人鑑定確認為仿冒商品，保二總隊警方持新竹地方法院法官核發搜索票，至新竹縣陳男住處搜索，當場查扣仿冒ADIDAS、NIKE、CHAMPION等商品。

法官審酌陳男正值青壯，卻不思以正當途徑獲取財物，明知商標有辨識商品來源、品質等功能，權利人須經過相當時間並投入大量資金於商品行銷及品牌建立，始使該商標具有代表一定品質效果，竟以仿冒品佯為真品或以假充真出售，使他人陷於錯誤而購買，欠缺保護智慧財產權觀念，及對他人財產權的尊重，所為影響商標權人商譽及收益，並減損我國保護智慧財產權國際形象，同時紊亂社會正常交易秩序，考量陳男已與各被害廠商與消費者和解，最後依詐欺取財罪判處拘役一百天，易科罰金為十萬元、緩刑兩年。

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