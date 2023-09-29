「瑞士愛其華名錶」竟是台製、中製？14年賣2萬多支 海撈4.7億

檢調搜索仁徠貿易公司時，師傅還在組裝瑞士Ogival名錶。（台中市調查處提供）

2023/09/29 10:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕設於台中市的梅華精密公司與仁徠貿易公司，其實際負責人楊鴻斌於多年前，購入瑞士Ogival公司愛其華名錶的商標後，對外號稱賣的Ogival錶，是具百年歷史的瑞士Ogival公司產製，但多數Ogival名錶實際上是台灣、香港與中國組裝製造（多數是台灣製），楊男並於台灣各百貨公司設專櫃，從2006年至2020年共賣出2萬6828支，不法所得高達4億7541萬餘元，台中地檢署依妨害農工商罪、加重詐欺罪起訴楊男等3人，並聲請法院沒收不法所得。

調查局台中市調查處指出，此案是接獲檢舉，報請中檢檢察官王亮欽指揮偵辦，並於2022年4月搜索楊鴻斌等人住所、梅華精密公司等14處所，發現組裝師傅於梅華精密公

請繼續往下閱讀...

司現場組裝Ogival名錶，且查獲台灣、香港等地Ogival成錶組裝單，查扣高價Ogival名錶2963支，市價台幣1億5247萬餘元，另外，查扣楊鴻斌名下6筆不動產（房地產），市價逾1億元。

中檢與台中市調查處偵查發現，上述Ogival名錶，除機芯是從瑞士進口外，其餘零件都是梅華公司自行生產或購買，楊鴻斌等人先將Ogival名錶錶面與錶殼底，蓋上「SWISS MADE 」標記（瑞士製造），並將少部分手錶組件出口至香港後，轉送至瑞士組裝，以獲得「瑞士產地證明」，亦即俗稱的「洗產地」，實則大部分Ogival名錶，都是仁徠貿易公司、香港愛其華公司的師傅組裝，以此誤導消費者，認為所有型號Ogivalg名錶均為瑞士原裝進口，符合「SWISS MADE」標準。

檢調偵查顯示，楊男還涉嫌指示其員工，隨產品附進口完稅證明文件，以進一步混淆消費者，經中檢函請法務部國際及兩岸法律司，透過外交部向瑞士聯邦政府提出司法互助，並於去年9月獲得瑞士政府函覆，Ogival名錶於瑞士實際組裝型號、數量，經比對後證實，楊男確實造假。

統計顯示，楊男等3人於2006年11月至2020年12月底，透過各大購物平臺販售非瑞士組裝的愛其華Ogival手錶達2萬6828支，獲取不法所得計4億7541萬餘元，中檢依加重詐欺與妨害農工商罪起訴楊男等3人。

至於消費者如買到上述手錶，如何辨別真偽？台中市調查處指出，因仿製的「SWISS MADE」標記與原廠幾乎一樣，肉眼幾乎無法分辨真偽，但調查局仍呼籲，民眾於購買高單價商品，應仔細核實產品來源文件、比對產品編號等資訊。

檢調查扣印有「SWISS MADE 」（瑞士製造）標記的錶盤。（台中市調查處提供）

檢調查扣高價Ogival名錶2963支，市價台幣1億5247萬餘元。（台中市調查處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法