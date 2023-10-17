真實監獄風雲！阻管理員制止角頭攻擊天道盟大哥 死囚判刑2月

死囚被告沈文賓（黑衣者）。（資料照）

2023/10/17 16:17

〔記者王定傳／新北報導〕死囚連國文去年在台北監獄台北分監（即台北看守所）內，持木製紙鎮欲攻擊與警駁火而被關的天道盟大哥劉邦誠，管理員見狀欲攔阻，怎料，另一名死囚沈文賓竟從背後把管理員拉出，並以雙手架住管理員，不讓他上前制止，新北地院審理後，依對公務員依法執行職務時施強暴罪，判處沈文賓2個月徒刑，可上訴。

據查，死囚連國文被逮捕前是台北市「五分埔」角頭，因連殺3人被判處死刑確定；沈文賓則因找不到前妻，竟找弟弟沈文夏押走前妻的2名友人，殘忍溺斃後棄屍亦被判處死刑確定，劉邦誠則是天道盟大哥，2017年與警方在新北市中和區公寓樓梯間駁火，因觸犯殺人未遂等罪被判刑12年8月。

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檢方調查，去年4月20日上午8時許，連國文因與劉邦誠有嫌隙，遂趁隙持木製紙鎮，衝出北所忠二舍房門，欲毆打劉邦誠，管理員見狀趕緊上前勸阻、制止；怎料，沈文賓竟突然從背後架住管理員雙手往後拉而被法辦。

審理時，沈文邊辯稱：「我是怕木條揮到管理員，為了維護管理員，才用抱的方式，把管理員拉開，只有這個幾秒鐘的動作」。

但法官勘驗監所錄影畫面並詢問被害者後確定，沈文賓拉住管理員時，連國文與劉邦誠早已跌坐在地上，連國文並未拿木板作勢揮擊管理員，管理員後方亦未遭受他人攻擊，且沈文賓也沒有以身體維護管理員，管理員則因沈文賓的阻擋，導致無法將連國文與劉邦誠分開，時間雖短，但客觀上構成妨害公務。

法官並認為，若沈文賓真要維護管理員，理當上前阻擋連國文或奪下連國文手上的木板，但他反而架住管理員，顯是臨訟杜撰之辭，並斥責沈文賓所為破壞監所管理秩序，行為應予以非難，且未能坦認犯行，判刑2月，可上訴。

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