傷害訴訟對造當事人 名律師林憲同判刑3月

名律師林憲同。（資料照）

2023/10/12 16:03

〔記者王定傳／新北報導〕名律師林憲同受委託處理林姓姊弟之間的財產糾紛，今年1月間，林憲同以告訴代理人身分偕同林女等人，到新北地檢署第三辦公室，庭訊結束後，林憲同以想要詢問林女的弟弟林男為由，喝令他不准離去，並多次推擠、拉扯致林男受傷，新北地院審理後依傷害罪，判處林憲同3個月徒刑，可上訴。

這起糾紛源於林姓姊弟的一起財產糾紛，林女控告弟弟涉嫌侵占，今年4月21日下午2時許，林男到新北地檢署第三辦公室應詢，下午3時許，林憲同以該案告訴代理人身分偕同林女等人入庭。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，下午3時25分左右，林男經承辦檢察事務官同意，欲起身離開詢問室之際，林憲同以要詢問林男案情為由，喝令林男不准離去，但林男未予理會。

檢方調查，林憲同竟不顧在場檢察事務官、書記官及法警口頭勸阻，先以身體阻擋林男後，多次推擠、拉扯衣領並抓住他手部、上臂等處，以此方式阻止林男離開詢問室。

檢方調查，林憲同所為致林男受有左頸部挫傷、左耳挫傷、左手第二指挫傷、胸口挫傷、左上臂挫傷等傷害，林男驗傷提告。

審理時，林憲同辯稱，他的行為最多只造成林男左頸部挫傷，且因檢事官當日未讓他詢問林男，也未就前案重要爭點即遺產金流等事項詢問林男，即任由林男離庭，導致他與林女等人訴訟權受侵害，他為防衛訴訟權才阻止林男離去，應構成正當防衛。

合議庭綜合錄影畫面、被害者指述、診斷證明書等證據判定，被害者的傷勢就是林憲同所造成，且本案於案發當時並無不法侵害情狀存在，林憲同行為自無構成正當防衛餘地。

合議庭認定林憲同所為構成強制與傷害罪，以較重的傷害罪處斷，並斥責他為資深執業律師，對各種法律規定及執業時應遵守的倫理規範均屬嫻熟，竟因一時情緒失控，於執行律師業務時踰越法令規定，侵害被害者身體及自由法益，實屬不該，判刑3月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法