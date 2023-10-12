為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

傷害訴訟對造當事人 名律師林憲同判刑3月

名律師林憲同。（資料照）

名律師林憲同。（資料照）

2023/10/12 16:03

〔記者王定傳／新北報導〕名律師林憲同受委託處理林姓姊弟之間的財產糾紛，今年1月間，林憲同以告訴代理人身分偕同林女等人，到新北地檢署第三辦公室，庭訊結束後，林憲同以想要詢問林女的弟弟林男為由，喝令他不准離去，並多次推擠、拉扯致林男受傷，新北地院審理後依傷害罪，判處林憲同3個月徒刑，可上訴。

這起糾紛源於林姓姊弟的一起財產糾紛，林女控告弟弟涉嫌侵占，今年4月21日下午2時許，林男到新北地檢署第三辦公室應詢，下午3時許，林憲同以該案告訴代理人身分偕同林女等人入庭。

檢方調查，下午3時25分左右，林男經承辦檢察事務官同意，欲起身離開詢問室之際，林憲同以要詢問林男案情為由，喝令林男不准離去，但林男未予理會。

檢方調查，林憲同竟不顧在場檢察事務官、書記官及法警口頭勸阻，先以身體阻擋林男後，多次推擠、拉扯衣領並抓住他手部、上臂等處，以此方式阻止林男離開詢問室。

檢方調查，林憲同所為致林男受有左頸部挫傷、左耳挫傷、左手第二指挫傷、胸口挫傷、左上臂挫傷等傷害，林男驗傷提告。

審理時，林憲同辯稱，他的行為最多只造成林男左頸部挫傷，且因檢事官當日未讓他詢問林男，也未就前案重要爭點即遺產金流等事項詢問林男，即任由林男離庭，導致他與林女等人訴訟權受侵害，他為防衛訴訟權才阻止林男離去，應構成正當防衛。

合議庭綜合錄影畫面、被害者指述、診斷證明書等證據判定，被害者的傷勢就是林憲同所造成，且本案於案發當時並無不法侵害情狀存在，林憲同行為自無構成正當防衛餘地。

合議庭認定林憲同所為構成強制與傷害罪，以較重的傷害罪處斷，並斥責他為資深執業律師，對各種法律規定及執業時應遵守的倫理規範均屬嫻熟，竟因一時情緒失控，於執行律師業務時踰越法令規定，侵害被害者身體及自由法益，實屬不該，判刑3月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
低收入男子拿槍劫檳榔攤 隔年又偷保力達 一審不輕饒
2023/10/10 10:41

低收入男子拿槍劫檳榔攤 隔年又偷保力達 一審不輕饒
色狼工程師偷拍女同事如廁253次被解聘判刑 還要賠償160萬
2023/10/07 17:25

色狼工程師偷拍女同事如廁253次被解聘判刑 還要賠償160萬

科技時代來臨 臺南具備升級轉型硬實力
騎士疑未禮讓行人被毆傷 男辯正當防衛被打臉判刑
2023/04/02 15:23

騎士疑未禮讓行人被毆傷 男辯正當防衛被打臉判刑
媳婦不做家事遭暴打 公公被判刑4個月、還要賠2萬多元
2021/12/06 09:35

媳婦不做家事遭暴打 公公被判刑4個月、還要賠2萬多元

「油爆」危機 調整血脂吃這有解
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播