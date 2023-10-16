姊弟鬩牆！弟在家庭line群組中控姊當小三挨告 法官判免賠

女子小玉怒告胞弟在家族LINE群組指摘她當人小三、破壞別人家庭。台南地院法官審認尚未達到妨害名譽程度。（記者王俊忠攝）

2023/10/16 10:15

〔記者王俊忠／台南報導〕女子小玉控訴其胞弟在家族成員的LINE群組，有9次指摘她與1名有婦之夫的司機去開房間、當小三破壞別人家庭，毀她名聲。胞弟反駁指那位司機當時有妻子，後來司機離婚再與胞姊結婚，姊姊才告他，他所講是事實、未損姊姊名譽。台南地院審認兩姊弟對話雖嫌尖酸苛刻、互為怨懟，但未達貶損名譽程度，判胞弟不必賠償。

小玉主張，胞弟於2022年5月11日在家族的LINE群組上，有9次公開指摘她與人夫司機開房間，以不實言論指她是他人婚姻的第三者，足以使群組內的成員產生她破壞別人婚姻、家庭的印象，貶損其名譽人格與社會評價，要向弟弟求償20萬元。

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小玉胞弟反駁說，在家族群組對話所說的那位司機是胞姊現任丈夫，當時這位司機尚未離婚，他們全家怕被司機的老婆告妨害家庭，後來司機與妻子離婚、再跟其胞姊結婚，胞姊才告他。胞姊也有告刑事妨害名譽，但檢察官已不起訴；胞姊再議也被駁回，他陳述的是事實，未損害胞姊名譽。

法官檢視兩人家族群組對話、前後留言，認為兩人對話內容稍嫌尖酸苛刻，但客觀上尚未達到群組成員貶抑小玉的名譽人格與社會評價範疇，且其他成員均未參與對話、討論或制止，可見兩姊弟的留言對話，顯屬互為怨懟，尚未達到貶損小玉名譽的程度，小玉對胞弟的提告求償沒有理由，還可上訴。

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