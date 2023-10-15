「尚禾亞集團」驚傳欠薪、員工離職 顧客買課程數月無法使用

尚禾亞新店中正店已經多日沒有開門營業。（記者王冠仁攝）

2023/10/15 15:38

〔記者王冠仁／台北報導〕知名健康生活品牌「尚禾亞康養國際集團」，驚傳積欠薪水，有員工因數月拿不到薪水，紛紛選擇離職走人，連帶導致服務能量下降；由於員工數變少，更有顧客購買課程後，居然有數個月無法預約使用，退費也不乾脆。有顧客與離職員工因此向媒體投訴，呼籲主管機關介入調查。

對此，尚禾亞透過公關公司在本月11日回應表示，今年8月前積欠員工的薪水已於本月初發出，9月份薪水在12日發放；此外，尚禾亞營運狀況正常。不過，前員工C小姐今天受訪表示，尚禾亞確實有發放積欠的薪水，但只有「部分」，並沒有將積欠的薪水全部發放完畢。

請繼續往下閱讀...

一名W姓女子向本報投訴，她去年底某次因緣際會，購買尚禾亞買一送一的課程，體驗過後覺得不錯，今年1月又花近5萬元，購買循氣蒸、熱循環、嫩膚緊緻等60堂課程，先後在尚禾亞新店中正店預約、使用。

W女陸續使用16堂課，數月前要預約時，店家常以客滿、人手不足為由拒絕。她多次追問、要求退費，尚禾亞人員最後在本月初計算出課程殘值約2萬8千多元，還說公司出款日是25日，最快要10月25日才能退款，但要扣10%手續費。

W女說，她花近5萬元購買60堂課程，尚禾亞從沒提供相關課程合約給她，還說課程都會記錄在公司的電腦中，讓她感覺尚禾亞行事相當粗糙。

從尚禾亞離職的C小姐也說，尚禾亞約在今年6月前發薪變得不穩，公司起先只說是因資金周轉等原因；6月後，許多員工拿不到薪水，公司也不說明原因，不少員工受不了紛紛離職。員工拿不到薪水離職，人力緊縮，預約課程變得「難上加難」，才會發生J女這種數月來無法預約的情況。

過往媒體報導，尚禾亞創辦人是「負離子女王」陳玟均，陳曾擔任銀行理專也曾投入營建業，還曾經營餐飲業連開13家連鎖店。但陳健康出問題，收起餐飲業後四處求醫、注重養生並投入健康產業，最終開創尚禾亞集團，更於2020年於美國納斯達克OTC交易所掛牌上市交易，風光一時。

尚禾亞新店中正店已經多日沒有開門營業，店家在門口張貼店休公告。（記者王冠仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法