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北大武山甫開放山友摔傷疑腦震盪 今晨吊掛送醫

北大武山步道修復。（林保署屏東分署提供）

北大武山步道修復。（林保署屏東分署提供）

2023/10/15 11:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕受小犬颱風肆虐，屏東登山勝地北大武山直到13日才正式開放供山友登山，開放才1天，昨天下午就傳出有山友受傷且有腦震盪現象，經過請求吊掛，今晨由空勤總隊前往吊掛送醫。

屏東縣消防局指出，昨天下午2時15分，接獲民眾報案，指他們一行10人前往泰武鄉北大武山登山，但其中1名女性民眾，不慎摔傷導致額頭腫脹、腳扭傷無法行動，因此留滯於檜谷山莊休息，請求消防局派員前來協助送下山。

消防局獲報，隨即派遣泰武、來義及第2大隊共計4車9人由第2大隊副大隊長林世斌帶隊前往。於晚間8時30分接觸傷者，經初步評估處置後，女性傷者約57歲意識清醒右眼角血腫、左腳扭傷、頭暈想吐，懷疑傷者有腦震盪的疑慮，請求申請直升機吊掛救援。

不過，夜間吊掛有十足困難，因此今天一早7時27分，空勤總隊待天氣及亮度許可後，即出動直升機至喜多麗斷崖成功將傷者吊掛至特搜大隊停機坪，由麟洛分隊救護車送往屏東基督教醫院治療。

農業部林業及保育署屏東分署表示，北大武山步道及檜谷山屋受到小犬颱風影響，從10月3日至12日皆暫停開放，期間經現場管理團隊修復水源管線及步道後於10月13日恢復開放，但因山區午後天候仍不穩定，易有明顯降雨及落石崩塌發生之可能，建議在規劃山域活動前應落實審慎評估，隨時注意氣象及路況訊息，做好風險管理，以維自身安全。

檜谷山莊水源管線修復。（林保署屏東分署提供）

檜谷山莊水源管線修復。（林保署屏東分署提供）

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