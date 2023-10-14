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秋天「山難旺季」！南投12天已7起山域救援

秋天登山旺季，南投縣消防局統計10月至12日已有7起山難通報，令消防與空勤直升機疲於奔命。（記者劉濱銓翻攝）

秋天登山旺季，南投縣消防局統計10月至12日已有7起山難通報，令消防與空勤直升機疲於奔命。（記者劉濱銓翻攝）

2023/10/14 15:04

〔記者劉濱銓／南投報導〕秋高氣爽是登山旺季，惟南投10月起至12日已有7起山難通報，其中3件迷途、2件高山症，其餘為墜谷、摔傷，基層消防人員出勤到戲稱秋天是「山難旺季」，南投縣消防局表示，登山應做好體能鍛鍊與高度適應，攜帶衛星電話與充足裝備，才能應付山區多變環境，維護登山安全。

消防局表示，統計南投10月至今，到12日已發生7起山難，其中9日、12日還是單日2起通報，若加上11日也有1起山難，等同9至12日4天就有5起山難，令消防人員與協助的空勤直升機疲於奔命。

分析7起山難，有3件迷途、2件高山症、1件墜谷、1件摔傷，登山要減少高山症，應做好體能鍛鍊與高度適應，行前則要睡眠充足，不要勉強登山，如有頭暈、嘔吐等高山症反應，則要儘快降低高度。

並建議聘請高山嚮導，或和有經驗的山友一起同行，登山也要集體行動，避免脫隊落單，降低迷途機會，倘若不慎走散，則要冷靜通報，並原地待援，切勿慌亂找路或下切，以免墜谷或造成搜救困難，且要自備頭燈、哨子，才能在搜救人員接近時，可及時呼叫求救，若是不慎摔傷，則要有基本的救護包以利包紮處置。

玉山國家公園管理處也提醒，登山應在體能、裝備、嚮導等方面做足準備，並要注意山區天氣與路況變化，像是今年颱風、地震頻仍，山區路徑不像過去那樣穩定，加上秋冬季節岩石路徑容易結霜，山友行進應特別留意，以免摔傷、墜谷，且要攜帶衛星電話，以免山區通訊不佳，造成失聯，或意外發生後無法立即通報。

秋天登山旺季，南投縣消防局統計10月至12日已有7起山難通報，消防人員獲報都需立即上山搜救。（記者劉濱銓翻攝）

秋天登山旺季，南投縣消防局統計10月至12日已有7起山難通報，消防人員獲報都需立即上山搜救。（記者劉濱銓翻攝）

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