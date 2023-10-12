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南三段又傳意外 山友天南可蘭山摔傷待援

南三段又有山友摔傷，南投縣消防局派員上山救援。（南投縣消防局提供）

南三段又有山友摔傷，南投縣消防局派員上山救援。（南投縣消防局提供）

2023/10/12 20:29

〔記者謝介裕／南投報導〕「南三段」再傳登山意外，40多歲潘姓男子與友人共11人組成登山隊，7日從花蓮縣瑞穗入山，今天（12日）上午10點左右到達海拔3400多公尺的天南可蘭山時，潘男打滑摔倒，左手嚴重撕裂傷，但天候不佳，直升機無法出動，南投縣消防局已組成搜救隊上山救援。

南投縣消防局指出，潘男一行11人7日從花蓮瑞穗入山，預計16日南投縣信義鄉郡大林道下山，消防局接獲摔傷通報後，申請直升機救援，無奈雲層太厚。還好手機訊號還算穩定，潘男等人在天南可蘭山紮營等待救援，消防局除了派遣地面搜救隊，明天（13日）仍會視天候狀況再申請直升機協助救援。

南投縣消防人員說，南三段與馬博橫斷、奇萊東稜及干卓萬山，同為百岳縱走的4大障礙路線，其中，南三段深入中央山脈偏遠山區，全程超過3000公尺的高山至少10座以上，加上未被劃入國家公園範圍，困難度遠超過上述3條路線，在山岳界有「終極縱走路線」之稱。

9日雙十連假期間，也有1名山友在南三段摔傷，如今僅隔3天又發生類似的意外，接二連三的颱風過後，山區路徑更加濕滑，提醒山友務必小心。

潘姓男子摔傷，左手包紮止血，但嚴重腫脹，紥營等待救援。（南投縣消防局提供）

潘姓男子摔傷，左手包紮止血，但嚴重腫脹，紥營等待救援。（南投縣消防局提供）

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