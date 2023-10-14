男子被討債「見笑轉受氣」 酒後翻桌鬧債主妹妹小吃店

男子翻桌破壞店家物品，自己也摔倒。（圖擷取自「我愛鹿港小鎮」臉書影片）

2023/10/14 17:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣52歲的章姓男子，以投資做生意為由，向郭姓女子借了100萬元未還，郭女日前上門訪債未成，不料，章男疑因此惱羞成怒還懷恨在心，昨晚（13日）酒後跑到郭女妹妹的小吃店鬧事，涉嫌摔毀店內物品，翻桌時還因酒醉重心不穩而癱坐在地，店家報案也把翻桌影像po到臉書引發網友熱議，直呼行為誇張，讓人傻眼。

警方初步調查，這起宛如電視情節的翻桌事件，昨晚6點30分發生在鹿港鎮一家鍋燒意麵小吃店，影像中，郭男坐在角落邊桌，店內還有其他客人用餐，郭男突然情緒失控，先是大聲咆哮，接著又動手把桌上醬汁等物摔到地上，用餐客人察覺不對勁，趕緊走人，郭男見店內沒人，起身翻桌，疑因重心不穩自己也摔倒，郭男再起身繼續摔桌椅，破壞行為全被監視器拍了下來。

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警方表示，這起事件起緣於郭男和店家老闆的姊姊有債務糾紛，郭男酒後跑到店家鬧事，雙方起口角爭執，郭男一氣之下，遂徒手將店內桌椅及桌上器物摔毀，店家待清點完店內財物損失，再行至派出所製作筆錄並提出告訴，警方依法受理。

翻桌影片被po上「我愛鹿港小鎮」，網友說，「餐飲業跟服務業真的很衰很難做奧客怪客一堆」、「酒醉嗎？」、「有監控直接交給警察就可以了」，還有網友嘲諷說，「辣油打翻了，一定很滑」、「有話好好說」、「現在奇怪的人越來越多了」，更有網友提醒大家「這有什麼前因後果嗎？只有看到這段影片，而且這是公版，大家還是要注意一下回應的內容不要太激烈@@」。

男子翻桌後自己也摔倒，再起身繼續摔桌椅。（圖擷取自「我愛鹿港小鎮」臉書影片）

男子翻桌後自己也摔倒，再起身繼續摔桌椅。（圖擷取自「我愛鹿港小鎮」臉書影片）

男子酒後大鬧小吃店家，警方經查疑跟債務有關。（圖擷取自「我愛鹿港小鎮」臉書影片）

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