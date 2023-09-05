凶狠！男子欠債5萬在警局附近遭擄走毆打丟包慘死

嘉義縣治特區超商前發生擄人打死丟包命案。（記者蔡宗勳攝）

2023/09/05 15:06

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕設籍台南市白河區的28歲錢姓男子疑向錢莊借款5萬元未還，昨深夜在距嘉義縣警局僅約100公尺的超商前遭人擄走，載至義竹鄉毆打後丟包鹿草產業道路，被發現時已無生命跡象，警方組專案小組漏夜循線追緝，已有多名嫌犯投案，包括2名未成年，警方正追緝在逃主嫌以釐清案情。

據了解，錢姓死者向台南市東山區某小額放款公司借款5萬元，預扣利息後實際只拿到4萬5000元，雙方約定分期還錢，但錢男拖欠多期未還落得以命償債下場。

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據指出，錢男昨晚夜騎車載蘇姓女性友人外出，深夜11點17分在嘉義縣治特區祥和一路東段某超商前，被3男1女攔下後，錢男被強押上白色轎車，蘇姓女性友人見情況不妙，跑到縣警局旁路口打電話報警，提供做案車號與設有定位的錢男手機號碼。

攔車者疑與打人者為不同掛的人馬，錢男先被載到義竹鄉約1小時遭10多人凶狠毆打，疑嫌犯下手過重，將錢男丟棄在鹿草鄉竹山村一處田邊產業道路、兩手肘有擦挫傷，被發現時口中有嘔吐物，但沒有吐血，身上無明顯外傷。

嘉義縣消防局表示，5日凌晨1點25五分接獲縣警局通報於鹿草鄉竹山村產業道路有民眾路倒救護，立即派遣鹿草分隊前往，人車抵達回報現場傷者一名倒臥地上，有民眾正實施CPR中，經救護人員接手評估傷者已無生命徵象、呈現OHCA，立即給予相關急救處置，由鹿草消防分隊救護車送往嘉義長庚醫院急救無效。

嘉義縣警局附近驚傳擄人打死丟包事件。（記者蔡宗勳攝）

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