基隆大武崙沙灘驚傳女子落海 海巡官兵及時跳海救命

大武崙沙灘有名1 名女子今天傍晚獨自往海中走去，還好及時被海巡署北部分署第二岸巡隊大武崙漁港安檢所官兵發現後救起，女子獲救時意識清楚，但全身濕透，有失溫情形，消防隊員趕緊將她送醫救治。（記者林嘉東翻攝）

2023/10/12 19:50

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市消防局今天（12日）傍晚獲報，大武崙沙灘有名1名女子獨自往海中走去，還好及時被海巡署北部分署第二岸巡隊大武崙漁港安檢所官兵救起，女子獲救時意識清楚，但全身濕透，有失溫情形，消防隊員趕緊將她送醫救治。

今天下午5時許，基隆市消防局獲報，基隆市安樂區大武崙沙灘，有1名女子獨自往海中走去，疑似尋短，趕緊派遣安樂、中山消防分隊出動6輛消防車、2艘救難艇艇共16名消防隊員，前往救人。

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大隊長高瓊瑤率消防隊員趕抵時，海巡署北部分署第二岸巡隊大武崙漁港安檢所海巡官兵利用動力遙控救生圈，將該名女子救起時，女子意識清楚；消防隊員趕抵後，將該名女子送往基隆長庚醫院救治。

救起她的海巡官兵指出，他在岸際巡邏時，聽到有人大喊：「救命！」趕緊跑回安檢所，抱著動力遙控救生圈跳海救人，由另一名在沙灘上的官兵遙控動力遙控救生圈，慢慢將她救起；女子獲救時說：「好累！」意識清楚。

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