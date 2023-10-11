高虹安親抱紙箱出庭 內裝物曝：助理非人頭的證據

新竹市長高虹安（前右）立委任內涉詐領助理加班費被起訴，台北地院11日首度傳喚，高虹安與市府發言人徐千晴（後）各抱一箱文件資料，在律師陪同下出庭。（記者廖振輝攝）

2023/10/11 19:23

〔記者溫于德／台北報導〕民眾黨籍新竹市長高虹安被控立委任內涉嫌虛報助理費，總計詐領46萬30元，檢方依涉犯貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等2罪，起訴高虹安及她的4名前助理。台北地院今天下午首傳高虹安出庭，高虹安維持無罪答辯，庭後高虹安解釋手中所抱的紙箱內，放的是能證明助理並非人頭的證據。

高虹安受訪提到，本案因先前偵查不公開，所以很多我們這邊的說法並未對外說明，這次因為準備程序，我和我的辯護人準備很多，包含過往法院的穩定見解，對於沒有人頭助理、有實質勞務，就可以請領助理費，這些過往法院見解，我的律師準備相當多，感謝法官給與相當多時間說明。

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高虹安也說，希望大家給法官最純淨的審判空間，畢竟案件移到法院審理，法官會依照客觀事實證據，還有法律過往見解來進行判斷，因此希望大家不要給法官太多壓力。

至於高虹安今天搬入庭內的箱子內，所裝東西為何？高說，過去看過很多法院穩定見解中都有提到，立法院撥付助理費的最主要目的，就是要換取助理協助立委問政的實質勞務，所以我為了證明我的助理都不是人頭，且實質上加班時數都有超過他們申報的時數，我就我手邊所能夠準備的有關助理的工作、加班等證據，提供給法院。

面對記者質疑，高虹安是否企圖切割同案被告助理黃惠玟？高否認稱，我在庭內都非常感謝黃惠玟，且我起初從科技業轉換跑道，對立法院的行政事務、人事財務都不熟悉，是黃惠玟主任就其過去在立院李俊俋立委的經驗，給我很多指導、協助，所以我都是感謝，且對這次幾位助理都表感謝之意。

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