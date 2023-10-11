認識女同事4天硬裝熟 摸奶摟腰辯把她當妹妹

才認識4天硬裝熟，對女同事摸奶摟腰挨告判刑。（情境照）

2023/10/11 15:17

〔記者蔡清華／高雄報導〕在高雄市一家安養機構工作的張姓男子，見才認識4天的女同事獨自走路下班，竟騎單車追了上去攀談裝熟，一手牽車一手對她摸奶、摟腰挨告，強辯只是把她當妹妹，被依強制猥褻罪判徒刑10月、民事賠償25萬元確定，但張男仍提出再審之訴。

判決指出，張男與A女子原為高雄某安養機構之同事，2020年4月9日18時因見A下班後落單沿，加昌路隨行牽單車攀談，途經一處公園前，強行摟腰撫摸A女臀部、胸部，A女返家後，情緒低落，經丈夫追問始哭訴遭同事強制猥褻，隨即報警提告。

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案發隔日，張男曾傳訊向A女表示，「昨天是看你無助很可憐…我一時難過把你當妹妹一樣…希望你不要害我，不要亂講話把事情越鬧越大」、「對不起，可不可跟你和解，不要亂告我，我跟你道歉，撤銷告我，我是一時心疼你才摸摸你的頭髮…想要鼓勵你」。

A女稱，案發時認識張男不到4天，只是因介紹工作而與張講了幾句話，經醫院鑑定，事後3個月仍有顯著創傷後壓力症候群症狀，除提告刑事強制猥褻之外，並提民事侵權賠償40萬元。

刑事部份經法院一、二審判決10月徒刑確定，民事也經橋頭地院判賠25萬元確定，但張男不服提出再審之訴。

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