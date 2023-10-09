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首頁　>　社會

被母女指控猥褻 男險坐牢獲賠10萬元

情境照

情境照

2023/10/09 07:13

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市葉姓男子因被14歲小雪（化名）指控涉嫌猥褻，跑警察局、地檢署開庭顏面盡失，後來檢方查出真凶，他獲不起訴處分後求償100萬元，橋頭地院簡上庭認定母女確有過失，判決連帶賠償10萬元定讞。

原告葉男指出，2020年5月15日晚上8點多，小雪前往高雄市湖內分局偵查隊，涉嫌誣指他涉嫌強制猥褻罪，害他被約談後移送地檢署，所幸檢座發現凶手另有其人，他雖獲不起訴處分落幕，但名譽已嚴重受創，因小雪和她的母親均為告訴人，應連帶賠償百萬元精神撫慰金。

小雪的母親則說，其女僅是透過司法程序提起告訴，因偵查不公開，只有辦案人員知道此事，她們也未四處張揚，不會影響葉男名譽，並認為求償金額過高。

岡山簡易庭判決小雪母女連帶賠償10萬元，她們不服上訴，橋頭地院簡易上訴庭調查，小雪自承嫌犯未戴口罩，有看到面貌，警方曾提供葉照片供她指認，並訊問有無可能指認錯誤，她仍堅持無誤。

此外，小雪母親則說，檢方第2次開庭時，其女就發現有可能搞錯了，但不敢說，也不敢告訴家長，因而認定母女有疏失，判決上訴駁回並定讞。

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