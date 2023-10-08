FB買賣陷阱多 不只買家被騙、連賣家也是目標

警方提醒臉書購物詐騙多，千萬要小心。（記者姚岳宏翻攝）

2023/10/08 14:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕正值國慶連假及百貨周年慶期間，也是網購詐欺的高發期，刑事警察局今提醒，不只買東西會被騙，連賣東西也成為詐團鎖定目標，網購時千萬要小心，避免使用臉書、LINE、IG等社群與對方聯繫，而當對方要求操作ATM或網路銀行時，應提高警覺。

刑事局指出，一名洪姓女子在FACEBOOK交易社團向賣家購買二手iPhone，並透過Messenger私訊談交易細節，洪女聽從賣家指示匯款數萬元新台幣後，卻遲遲未收到商品，欲私訊賣家詢問時發現已遭對方封鎖，交易社團貼文也被刪除，洪女求償無門才知遭到詐騙。

請繼續往下閱讀...

警方表示，不只買家遭詐騙，連賣家也是詐騙目標，日前一名邱姓男子在FACEBOOK經營個人賣場，遇到歹徒自稱欲購買商品，但希望以7-11賣貨便交易，請邱男開設7-11賣貨便賣場，待邱男照做後，歹徒又稱邱男「未開通簽署金流服務」無法下單，將假的客服連結傳給邱男，由歹徒同夥假冒客服人員要求邱男依指示操作ATM以完成「帳戶驗證」，邱男依指示操作而遭騙，損失近3萬元。

警方提醒，買家方面應使用安全、有第三方支付及提供退貨、退款服務的購物平台，避免使用FACEBOOK、LINE、Instagram等社群與賣家聯繫，同時也應避免購買價格遠低於市價或是標榜限量、限時搶購等噱頭的商品。

賣家方面，因把自己的訊息公開於網路上，更容易成為歹徒直接下手詐騙目標，網路「賣家」常與陌生「買家」接觸聯絡，每次都是歹徒施展詐騙攻勢的機會，當買家聲稱「無法下單」、「未開通金流服務」、「需帳戶驗證」等話術，並要求依指示操作ATM或網路銀行時，應提高警覺，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方條列網路購物詐欺手法。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法