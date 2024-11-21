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    1千萬元球證化為烏有！澄清湖高爾夫球場會員控業者「妨害公眾飲水罪」

    高雄高爾夫俱樂部自救會法務發言人、律師陳君聖（左二）帶會員到雄檢按鈴控告俱樂部理事長陳建甫、總經理劉厚鵬等人「妨害公眾飲水罪」。 （記者黃佳琳攝）

    高雄高爾夫俱樂部自救會法務發言人、律師陳君聖（左二）帶會員到雄檢按鈴控告俱樂部理事長陳建甫、總經理劉厚鵬等人「妨害公眾飲水罪」。 （記者黃佳琳攝）

    2024/11/21 15:58

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄高爾夫球場被高雄市政府查出在水源保護區違法使用農藥除草，市府工務局祭出鐵腕強硬收回，業者宣布本月24日結束營業，導致高爾夫俱樂部會員每人至少損失300萬元，會員除組自救會外，今更前往高雄地檢署按鈴控告俱樂部理事長陳建甫、總經理劉厚鵬等人。

    坐落澄清湖畔的高雄高爾夫俱樂部俗稱澄清湖高爾夫球場，占地60公頃，經常舉辦國內外高爾夫球比賽，球證分為三種等級，一般會員300萬元、基本會500萬元、團體會員1000萬元；但去年6月租約到期後，業者因租金問題未與高市府續約，還被查出使用農藥除草，工務局祭出鐵腕強硬收回。

    高雄球場俱樂部會員不滿，認為場方刻意隱暪使用違法使用農藥除草，且租約到期也沒跟市府續約，還敢向他們收取每人300萬元的球證，「大家都是看新聞才知道球場沒了」，於是籌組自救會，並派出自救會法務發言人、律師陳君聖到雄檢按鈴控告俱樂部理事長陳建甫、總經理劉厚鵬等人「妨害公眾飲水罪」。

    陳君聖說，農藥是有毒物質，本來就不該在水源保護區使用，如果球場確實有如此行為，就要承擔應有的法律責任，希望檢方能介入調查釐清真相；至於會員權益受損問題，他認為俱樂部管理階層沒有經過法定程序就「獨斷專行」宣布停業，已嚴重損害會員權益，未來也將採取民事求償方式，替自己爭取應有的公道。

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