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    基隆阿根納造船廠旁土石崩塌 自小客車遭掩埋

    基隆市正濱路116巷山坡崩塌，一輛小客車被掩埋。（記者盧賢秀攝）

    基隆市正濱路116巷山坡崩塌，一輛小客車被掩埋。（記者盧賢秀攝）

    2024/11/21 15:27

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市連日大雨，今天中午，中正區正濱路116巷、阿根納造船廠對面山坡發生土石崩塌，1輛自小客車被掩埋，所幸車上沒有人，海濱里長莊哲豪緊急通報區公所與警方，通知周邊車輛移走，區公所已通知廠商調派機具，今天就會搶修完成。

    據中正區長傅俊昇指出，今天中午12點40分左右，里長接獲里民通報，正濱路116巷、阿根納造船廠對面山坡土石崩塌，壓損1輛小客車。

    傅俊昇指出，可能是近日東北季風連續降雨，造成土石鬆動滑落，所幸車上沒有人員受困或受傷，目前警方已進行交通管制，並依車號通知車主儘速將車輛移開。

    區公所指出，據目測崩落的土石方約8至10米立方公尺，岩盤裸露、樹頭懸掛半空中。區公所已通知廠商調派小山貓、鏈鋸等機具前往處置，並由台電公司配合電纜斷電事宜，預計今天可以清除完。後續將由市府工務處委託專業技師評估後適度處置與復原。

    基隆市正濱路116巷山坡崩塌，一輛小客車被掩埋。（記者盧賢秀攝）

    基隆市正濱路116巷山坡崩塌，一輛小客車被掩埋。（記者盧賢秀攝）

    基隆中正區正濱路116巷發生土石崩落，一輛小客車被掩埋，警方進行交通管制。（記者盧賢秀攝）

    基隆中正區正濱路116巷發生土石崩落，一輛小客車被掩埋，警方進行交通管制。（記者盧賢秀攝）

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