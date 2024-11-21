咖啡廳坐53分鐘沒消費僅手機充電 女挨告竊盜判罰2000元

嘉義地方法院。（資料照）

2024/11/21 15:53

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義一名吳姓女子將咖啡店當手機充電站，坐53分鐘沒有消費僅幫手機充電，經店員告知請消費點餐並勸阻，吳女仍逕自充手機，店員報警提告，嘉義地方法院近日審結，依竊取電能罪判處吳女2000元罰金，全案可上訴。

吳女遭指控，在今年9月19日下午4點07分至5點，坐在嘉義市路易莎咖啡店2樓，然而未購買咖啡等商品也未經咖啡店員同意，自備充電插頭，將插頭插在店內插座上幫手機充電，店員見勸阻不聽，報警到場將吳女以現行犯逮捕，並提告竊盜。

請繼續往下閱讀...

檢警詢問時，吳女否認竊盜犯行，她辯稱上午11點多就到咖啡店做自己的事情，沒有消費，手機沒電，那是公共場所，為什麼不能在那裏充電，她用的是台電的電、不是路易莎咖啡店的電等語。

檢方依店員指訴、監視器翻攝畫面等證詞證物，認定吳女知道電費是路易莎咖啡店繳納、不是她繳納，仍未經店家同意擅自使用，足認有竊盜犯意等不法意圖，宜以簡易判決處刑。

嘉義地院法官認為，吳女不透過合法付費方式使用電力，竊取他人電力，欠缺尊重他人財產權觀念，竊取電力經推算0.7度，換算電費金額4.7元，考量店員的損害輕微，吳女否認犯行、沒有與店員達成和解等情形，依竊取電能罪判處2000元罰金，如易服勞役，1千元折算1日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法