「Linbay好油」林裕紘收押 桃園地院法官依3具體理由

臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘遭恐嚇案涉嫌自導自演，林裕紘7日清晨自維也納搭機返台，被桃園市刑警大隊帶回，8日凌晨被桃園地院法官裁定羈押禁見。（資料照，記者朱沛雄攝）

2023/10/08 11:28

〔記者余瑞仁／桃園報導〕臉書農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉自導自演遭恐嚇案，昨天（7日）清晨返台即被警方帶回訊問、移送桃園地檢署偵辦，經檢察官聲請羈押禁見，桃園地院羈押庭今天凌晨1點裁定羈押禁見；桃園地院列出法官裁定3項理由：一、犯罪嫌疑重大；二、此案仍有不明共犯尚待追查，有滅證、串證之虞；三、對社會安寧造成重大危害、扭曲人民言論對全國性民生大眾議題討論的正確性，造成社會人心動盪不安。

桃園地院對於裁定林裕紘提出的具體理由為：

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一、被告林裕紘經訊問後坦承涉犯刑法第220條第2項、第216條、210條行使偽造準私文書，刑法第171條第1、2項之誣告罪犯行。並有同案被告許哲賓於警詢、偵查供述及相關人證、物證可資佐證，足認其犯罪嫌疑重大。

二、依許哲賓供述，事發後林裕紘曾要求許刪除彼此的通訊紀錄，且林自稱其與許聯絡的手機，昨返國前於國外火車上遺失，惟遺失情形顯有異於常情，參以林曾要求許刪除通訊紀錄行為，林也自陳使用LINE、VIBER軟體與許通話，係為避免留下雙方通聯紀錄，因此足認林裕紘有湮滅證據之虞。另，林裕紘自陳知悉許哲賓有虛擬帳號管道，而許自陳虛擬帳號來源有自行創設及不詳之友人提供等管道，顯見本案尚有不明共犯尚待追查，且虛擬帳號本即要避免被追查，足認林裕紘亦有串證之虞。

三、考量林裕紘所涉情節，涉及社會關注重大民生議題、言論自由、人身安全及國家追訴權的行使，其犯行對社會安寧造成極大危害，且不當耗損司法資源，扭曲人民言論對全國性民生重大議題討論的正確性，造成社會人心動盪不安，所傷害及影響之社會及國家層面既深且廣。審酌國家刑罰權遂行之公益考量，與被告人身自由之私益兩相權衡後，認對被告為羈押處分係屬適當、必要，符合憲法比例原則及刑事訴訟法上羈押相當性原則之要求，而有羈押必要，應予羈押，並禁止接見通信。

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