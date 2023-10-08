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「好油」辯護律師郭羿廷 堪稱韓國瑜妻李佳芬家族御用律師

網紅「四叉貓」發現，律師郭羿廷（右）這次接受「Lin bay好油」林裕紘委任，4年前曾是前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬（中）的委任律師，還幫過李父、李弟追訴過他人，與李家關係密切。（擷取自網紅「四叉貓」劉宇臉書）

網紅「四叉貓」發現，律師郭羿廷（右）這次接受「Lin bay好油」林裕紘委任，4年前曾是前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬（中）的委任律師，還幫過李父、李弟追訴過他人，與李家關係密切。（擷取自網紅「四叉貓」劉宇臉書）

2023/10/08 06:13

首次上稿 00:52
更新時間 06:13

〔記者陳璟民／桃園報導〕涉嫌自導自演遭恐嚇案的「Lin bay好油」版主林裕紘昨晨（7日）一返抵國門，就被桃園市刑警大隊拘提偵訊，下午1點移送桃園地檢署偵辦。林裕紘委任辯護律師郭羿廷被網紅「四叉貓」起底，4年前曾擔任前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬的委任律師；有網友回應「律師會不會跟著自導自演」、「厲害內，桃園的客戶還特別指定遠在雲林的律師」。

警方昨天午後訊問完林裕紘移送地檢署偵辦，郭羿廷拖著林裕紘的行李箱到地檢署，媒體追訪案情時，郭羿廷一度打趣地說︰「不要叫他（指林裕紘）『好油』，叫他『壞油』，『他壞透了』！」讓記者傻眼。

李佳芬家族過去有多件官司都是委託郭羿廷辯護及追訴，包括李佳芬家族爆發農舍、干政、韓國瑜有小三等爭議時，郭羿廷都受委任提告政論名嘴、媒體社長、電視台主播等，韓國瑜岳父李日貴被指控涉盜採砂石、李佳芬弟弟李明哲被控散布「吃毒無罪」等案，郭羿廷也受委任訴究相關人士，堪稱御用律師。

雲林李家與前雲林縣長張榮味、現任縣長張麗善兄妹交情匪淺，林裕紘與張麗善前小編許哲賓共犯涉自導自演恐嚇案，是否因這層關係，請郭羿廷來幫林裕紘辯護？引發外界揣測。

暱稱「島內勢力」的網友在四叉貓發文下留言，表達「『壞油』背後有強大勢力在幫他，很怕這次又被他逃了…」；名為「Li Han Tung」的網友說「這律師應該是來叫他（指林裕紘）扛下所有責任的」。

律師郭羿廷（右）曾多次受李佳芬家族委任，圖為2019年針對外界質疑砂石案提告加重誹謗罪。（資料照）

律師郭羿廷（右）曾多次受李佳芬家族委任，圖為2019年針對外界質疑砂石案提告加重誹謗罪。（資料照）

現「Lin bay好油」林裕紘委任律師郭羿廷。（記者周敏鴻攝）

現「Lin bay好油」林裕紘委任律師郭羿廷。（記者周敏鴻攝）

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