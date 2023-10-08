Lin bay好油涉自導自演遭恐嚇 林裕紘收押禁見

「Lin bay好油」版主林裕紘昨日搭機返國，桃檢訊後向桃園地院聲請羈押禁見，桃院今日凌晨1點裁定收押禁見。（記者朱沛雄攝）

2023/10/08 05:51

首次上稿 01:08

更新時間 05:51

〔記者闕敬倫／桃園報導〕檢警偵查臉書粉專「Lin bay好油」自導自演被恐嚇案，版主林裕紘昨（7）日自維也納搭機返國，桃園地檢署訊後依偽造文書、誣告、恐嚇等罪嫌向桃園地方法院聲請羈押禁見。桃園地院昨晚約10點半開羈押庭，今（8）日凌晨1點裁定收押禁見。

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林裕紘上月爆料全家人遭恐嚇，獲得不少政界人士聲援，還要求政府限期破案，檢警調查發現，有國民黨黨工背景的許哲賓涉有重嫌，許哲賓落網卻供稱是受到林裕紘指使，全案實為自導自演，3日收押禁見。

林裕紘昨天凌晨飛抵桃園國際機場，警訊後移送桃檢複訊。桃檢表示，林裕紘涉犯刑法偽造文書、未指定犯人誣告及恐嚇等罪嫌，有湮滅及勾串證人之虞，訊後向法院聲請羈押禁見。

檢方指出，誣告罪嫌是因林男涉及使用偽造證據開啟刑事訴訟程序，偽造文書罪嫌則是涉及臉書假帳號「何可恩」的使用；恐嚇罪嫌在於「何可恩」的訊息內容涉及林裕紘的老婆跟小孩等。

7日深夜10點半左右，桃園地院法官閱卷後，才召開羈押庭，直到8日凌晨1點左右，裁定林男收押禁見。

「Lin bay好油」版主林裕紘昨日搭機返國，桃檢訊後向桃園地院聲請羈押禁見，桃院今日凌晨1點裁定收押禁見。（記者闕敬倫攝）

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