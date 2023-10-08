為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

Lin bay好油涉自導自演遭恐嚇 林裕紘收押禁見

「Lin bay好油」版主林裕紘昨日搭機返國，桃檢訊後向桃園地院聲請羈押禁見，桃院今日凌晨1點裁定收押禁見。（記者朱沛雄攝）

「Lin bay好油」版主林裕紘昨日搭機返國，桃檢訊後向桃園地院聲請羈押禁見，桃院今日凌晨1點裁定收押禁見。（記者朱沛雄攝）

2023/10/08 05:51

首次上稿 01:08
更新時間 05:51

〔記者闕敬倫／桃園報導〕檢警偵查臉書粉專「Lin bay好油」自導自演被恐嚇案，版主林裕紘昨（7）日自維也納搭機返國，桃園地檢署訊後依偽造文書、誣告、恐嚇等罪嫌向桃園地方法院聲請羈押禁見。桃園地院昨晚約10點半開羈押庭，今（8）日凌晨1點裁定收押禁見。

林裕紘上月爆料全家人遭恐嚇，獲得不少政界人士聲援，還要求政府限期破案，檢警調查發現，有國民黨黨工背景的許哲賓涉有重嫌，許哲賓落網卻供稱是受到林裕紘指使，全案實為自導自演，3日收押禁見。

林裕紘昨天凌晨飛抵桃園國際機場，警訊後移送桃檢複訊。桃檢表示，林裕紘涉犯刑法偽造文書、未指定犯人誣告及恐嚇等罪嫌，有湮滅及勾串證人之虞，訊後向法院聲請羈押禁見。

檢方指出，誣告罪嫌是因林男涉及使用偽造證據開啟刑事訴訟程序，偽造文書罪嫌則是涉及臉書假帳號「何可恩」的使用；恐嚇罪嫌在於「何可恩」的訊息內容涉及林裕紘的老婆跟小孩等。

7日深夜10點半左右，桃園地院法官閱卷後，才召開羈押庭，直到8日凌晨1點左右，裁定林男收押禁見。

「Lin bay好油」版主林裕紘昨日搭機返國，桃檢訊後向桃園地院聲請羈押禁見，桃院今日凌晨1點裁定收押禁見。（記者闕敬倫攝）

「Lin bay好油」版主林裕紘昨日搭機返國，桃檢訊後向桃園地院聲請羈押禁見，桃院今日凌晨1點裁定收押禁見。（記者闕敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「Lin bay好油」林裕紘返台被逮 桃園地院漏夜召開羈押庭
2023/10/07 20:51

「Lin bay好油」林裕紘返台被逮 桃園地院漏夜召開羈押庭
起底國民黨網軍「寄生桃市府」民進黨籲朱立倫、張善政說清楚
2023/10/07 20:17

起底國民黨網軍「寄生桃市府」民進黨籲朱立倫、張善政說清楚

大寮捷運增值圈「大港祥賀」三代墅 新完工
「Lin bay好油」林裕紘自導自演恐嚇案 桃檢複訊後聲押
2023/10/07 15:49

「Lin bay好油」林裕紘自導自演恐嚇案 桃檢複訊後聲押
「Lin bay好油」林裕紘返台機場被逮 誣告罪送桃檢偵辦
2023/10/07 13:54

「Lin bay好油」林裕紘返台機場被逮 誣告罪送桃檢偵辦

百貨週年慶首選聯邦卡 樂享豪禮優惠
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播