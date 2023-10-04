陪大學生登山做研究 他亂丟菸蒂引發山林大火判刑

紀男亂丟菸蒂引發山林火警，共焚燬2.5公頃林木。（東勢林管處提供）

2023/10/04 14:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕紀姓男子受聘中興大學森林系的一個研究團隊，於2021年8月到中市和平區大甲溪事業區第24林班，休息時抽菸，不慎引發山林火警，焚燒山林共2.5公頃，法院審理時，他辯稱自己當天沒帶香菸上山，更沒有抽菸，但證人卻作證，當天他登山時抽菸，一審依失火燒毀森林罪判刑3月，可易科罰金，他上訴二審，同樣堅稱沒抽菸，二審仍不採信而駁回上訴，維持3月判決，全案確定。

判決書指出，高中畢業的紀姓男子，於2021年8月受聘國立中興大學森林系4名研究員組成的「高山溪流域西側陵線植物資源調查計畫」團隊，擔任山地協作背負重裝、食材及烹煮食物工作，同年月10日當天，一行人在中市和平區武陵農場的武陵茶莊集合，因紀男與另一田姓受聘者要整理物資，此研究團隊4人，於8時許從武陵茶莊旁億年橋先行登山，預計到馬武霸山做植群調查，中途於林務局東勢林區管理處大甲溪事業區第24林班地休息。

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4人休息時，紀男趕上研究團隊4人，一同在該處休息，研究團隊4人沒有等待田男抵達，即先起身繼續行程，留紀男獨自在休息點，紀男於等待田男抵達前，於當天中午11時許抽菸，隨意將未完全熄滅菸蒂，丟在該處林道旁，致因風勢引燃植被、芒草再延燒林務局東勢林區管理處大甲溪事業區第24林班的灌木林。

火勢非紀男一人可撲滅，遂大聲呼叫田男幫忙滅火，然因火勢過大而蔓延，田男同日12時8分許通報警消，並以LINE通知研究團隊4人來協助，但火勢仍蔓延範圍約2.5公頃。

台中地院審理時，紀男坦承自己有抽菸習慣，但當天沒有帶香菸，也沒抽菸，他不知為何起火，消防局鑑定是菸蒂引發火災，他認為這純屬猜測。

不過，法官卻認為，當天在登山口見紀男抽菸，但沒見大學生（研究員）抽菸，紀男宣稱沒帶香菸，沒有抽菸，實屬避重就輕之詞，另外，除了研究員等紀男之外，沒有他人行經起火點，消防局鑑識也顯示，可能是菸蒂造成火災，認定此火警是紀男抽菸造成，依失火燒毀森林罪判刑3月，可易科罰金約9萬元。

紀男上訴二審，他堅稱沒有在起火處抽菸，火災不是他造成，不過，高等法院台中分院仍認為，依證人的證詞與消防局鑑定報告，仍認定是紀男抽菸引發山林火警，駁回上訴，全案確定。

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