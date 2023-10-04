為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

東港某藝品店物品10/11再拍賣 茶具、關公及達摩木雕半價出清

拍賣木雕達摩、關公。（屏東執行分署提供）

拍賣木雕達摩、關公。（屏東執行分署提供）

2023/10/04 13:47

〔記者葉永騫／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署將於雙十連假後第一個上班日11日法拍東港一間藝品店物品，其中一尊比人還高大的菩提達摩像，以千年風化紅心樟木瘤雕刻而成，建議起拍價為21萬元，另有8尊莊嚴威武正氣凜然的關公木雕，以及數尊彩繪樟木財神、玄天上帝等木雕。藝品店裡的水母音響、全新茶具、釉燒微雕孫子兵法、泡茶椅、玫瑰石等亦在本次拍賣之列，品項琳瑯滿目，由於是第二次拍賣，價格採取半價出清。

屏東分署將於當天11日上午10點至11時，開放民眾在東港門市直接觀覽全部拍賣品項，如無法親自到場觀賞，亦可至分署官網瀏覽照片，這次拍賣的是詐騙案件被告，屏東地檢署扣押其店內與倉庫裡的各項財產，上次已拍賣一回，得款141萬餘元，由於藝品店的租約已到期，屏東地檢署遂再次囑託屏東分署，以一半價格進行變價，希望將這些扣押物順利拍出，確保將來犯罪不法所得之沒收及被害人求償權益。

屏東分署表示，拍賣日11日當天上午先去店裡直接鑑賞，下午2點半至3點於分署（屏東市建豐路180巷28號）持證件登記領取號碼牌，就可以在下午3點開始競標喊價，相關拍賣公告及注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。

拍賣的茶具及水母音響。（屏東執行分署）

拍賣的茶具及水母音響。（屏東執行分署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
行政執行署彰化分署拍賣 日製美式重機亮相
2023/09/27 20:19

行政執行署彰化分署拍賣 日製美式重機亮相
新北分署10月份拍賣 板橋鬧區房產、汽車、土地都有賣
2023/09/27 13:09

新北分署10月份拍賣 板橋鬧區房產、汽車、土地都有賣

為台灣舉杯！台酒國慶特調限量登場
逾400件無主祭祀公業地 屏縣將拍賣
2023/09/20 05:30

逾400件無主祭祀公業地 屏縣將拍賣
遭查封東港藝品店13日法拍 聚寶盆、關公像等各式木雕藝品全都賣
2023/09/08 16:43

遭查封東港藝品店13日法拍 聚寶盆、關公像等各式木雕藝品全都賣
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播