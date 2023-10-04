東港某藝品店物品10/11再拍賣 茶具、關公及達摩木雕半價出清

拍賣木雕達摩、關公。（屏東執行分署提供）

2023/10/04 13:47

〔記者葉永騫／屏東報導〕法務部行政執行署屏東分署將於雙十連假後第一個上班日11日法拍東港一間藝品店物品，其中一尊比人還高大的菩提達摩像，以千年風化紅心樟木瘤雕刻而成，建議起拍價為21萬元，另有8尊莊嚴威武正氣凜然的關公木雕，以及數尊彩繪樟木財神、玄天上帝等木雕。藝品店裡的水母音響、全新茶具、釉燒微雕孫子兵法、泡茶椅、玫瑰石等亦在本次拍賣之列，品項琳瑯滿目，由於是第二次拍賣，價格採取半價出清。

屏東分署將於當天11日上午10點至11時，開放民眾在東港門市直接觀覽全部拍賣品項，如無法親自到場觀賞，亦可至分署官網瀏覽照片，這次拍賣的是詐騙案件被告，屏東地檢署扣押其店內與倉庫裡的各項財產，上次已拍賣一回，得款141萬餘元，由於藝品店的租約已到期，屏東地檢署遂再次囑託屏東分署，以一半價格進行變價，希望將這些扣押物順利拍出，確保將來犯罪不法所得之沒收及被害人求償權益。

請繼續往下閱讀...

屏東分署表示，拍賣日11日當天上午先去店裡直接鑑賞，下午2點半至3點於分署（屏東市建豐路180巷28號）持證件登記領取號碼牌，就可以在下午3點開始競標喊價，相關拍賣公告及注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。

拍賣的茶具及水母音響。（屏東執行分署）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法