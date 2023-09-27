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行政執行署彰化分署拍賣 日製美式重機亮相

法務部行政執行署彰化分署將拍賣競標1台美式風格的重機。（圖由彰化分署提供）

法務部行政執行署彰化分署將拍賣競標1台美式風格的重機。（圖由彰化分署提供）

2023/09/27 20:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕法務部行政執行署彰化分署（簡稱「彰化分署」）將於10月3日在彰化縣地方稅務局旁停車場，舉辦「卦山法拍市集」動產及不動產聯合拍賣會，這次拍賣競標物，最特別的有1台2017年日本製造出廠，總排氣量942cc的重型機車，除了外型拉風外，還多了沉穩與精緻，重機愛好者或是想入手重車界的民眾，把握難得的機會來撿好康。

彰化分署表示，這款美式風格的重機，有著豪放不羈的外表，和內涵著極簡約的風格，整部車呈現出V型汽缸的霸氣與凸顯寬距後輪的沉穩感覺，不溫不火的引擎特性，最適合新手或講求騎車韻味的騎士們，只要騎上這台重機，就只有2個字可以形容，那就是「帥氣」。

市集當天上午9點開始，拍賣物件從9點30分開始競標，拍賣物件有8只紫砂壺，其中還有落款「荊溪惠孟臣壬申年制」的茶壺，值得行家收藏，另外，也有兒童玩具、電動麻將桌、紙膠帶及造型筆等文具用品，沐浴精、護腰帶、襪子、衣架、電池及垃圾袋等五金用品，硅藻地墊及衛生紙等日用品、充電線、蜂蜜、黑木耳露、仙草凍、地瓜葉茶、剝皮辣椒、新鮮麵包餐盒等，全都破盤低價出售。

拍賣資訊可上彰化分署的官網或臉書粉絲專頁查詢。

彰化分署今讓即將拍賣的美式重機亮相，外型帥氣。（圖由彰化分署提供）

彰化分署今讓即將拍賣的美式重機亮相，外型帥氣。（圖由彰化分署提供）

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