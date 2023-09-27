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新北分署10月份拍賣 板橋鬧區房產、汽車、土地都有賣

新北分署10月份123聯合拍賣會，有土地、房產、汽車等。（新北分署提供）

新北分署10月份123聯合拍賣會，有土地、房產、汽車等。（新北分署提供）

2023/09/27 13:09

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署定於10月3日舉行123聯合拍賣會，鄰近府中捷運站、金扶輪廣場大廈社區10樓1房產，將進行第3次拍賣，底價為1241萬元，每坪單價僅約35.8萬元；當日另有樹林區及林口區公寓等多筆不動產，及1部汽車、3檔股票、1檔出資額及5筆商標權進行拍賣。

新北分署指出，當日上午先拍賣TOYOTA RAV4汽車（1997年出廠），里程數約14萬5135公里，本次為第2次拍賣，不定底價，原則價高者得標；另拍賣板信商銀、華泰商銀及微欣能源科技股份有限公司等3檔實體股票、富貴角電子科技有限公司的出資額及5筆商標權。

同日下午進行不動產拍賣，新北分署指出，新北市板橋區中山路一段2號10樓之9「金扶輪廣場大廈」的不動產，將進行第3次拍賣，標的位於10樓，面積約34.66坪，底價為1241萬元。

新北分署指出，這次還有拍賣坐落於「新北市樹林區新興街19巷2弄36號3樓」的公寓，面積約28坪，本次為第2次拍賣，底價為507萬元，拍定後點交；坐落「新北市林口區中山路29巷7號」公寓，面積約78坪（含增建），本次為第1次拍賣，底價為1700萬元，拍定後點交。

此外，當日另有鶯歌區及三重區的透天厝持分，及位於板橋、三峽、中和、五股、三重、林口的土地共26筆。

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