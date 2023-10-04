惡狼下藥迷姦女毒友 16年前強盜性侵案意外偵破判20年定讞

最高法院。（資料照）

2023/10/04 12:10

〔記者張文川／台北報導〕44歲男子葉益成，2005年26歲時爬頂樓潛入彰化縣一處民宅行竊，持手槍抵住女住戶的頭，綑綁後性侵，再搜刮30萬元現金離去，成為懸案；事隔16年，葉男於2021年間把FM2加入果汁迷姦女毒友，警方偵辦發現採得的基因檢體，竟然與16年前的彰化性侵案嫌犯基因相符，宣告破案；法官將2件強盜性侵、藥劑性侵案合併判處應執行20年有期徒刑，全案定讞。

判決書指出，2005年7月21日清晨，時年26歲的葉男（國小畢業、從事種田兼板模工），攀爬入侵彰化縣一處民宅，偷取金項鍊、金戒指，起意性侵睡在2樓臥室的屋主媳婦，持手槍以槍口抵住她後腦，以膠帶纏繞綑綁雙手與身體，並以膠帶封黏嘴巴予以性侵，再搜刮房間抽屜裡的現金30萬元逃逸。雖然警方在遺留的菸蒂、藥酒瓶口採獲可疑男性DNA，但全案高懸16年無法突破。

請繼續往下閱讀...

直到2021年，已經42歲且當阿公的葉男，於該年11月7日凌晨，邀請經常一起施用毒品的一名女毒友到他家，轉讓甲基安非他命給對方吸食，趁機把FM2摻入果汁，女方陷入恍惚，葉男再予性侵。同日清晨女子稍微恢復意識，勉強騎機車離開去報案。

警方在採尿檢驗出她有FM2、安毒，內褲化驗比對出葉男的DNA，DNA送刑事局比對舊案，赫然發現與16年前的強盜性侵犯的樣本相符，懸案告破，葉男矢口否認犯下二案。

彰化地院一審與高等法院台中分院二審皆認定，16年前的菸蒂、藥酒瓶口等處的葉男基因，顯示葉男說謊，被害人時隔十餘年仍有心理創傷陰影，她描述的嫌犯年齡與身高、抽菸等特徵，也與葉男吻合，2案各依加重竊盜、強盜強制性交、轉讓禁藥、以藥劑強制性交罪，分別量處有期徒刑9月、15年、7月、10年，應執行20年徒刑。

最高法院認為二審判決認定的事實與理由皆齊備，沒有違誤，駁回葉男上訴，全案確定。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法