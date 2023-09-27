不滿「女友在棉被裡放屁」 工程師亂剪她頭髮、棉被悶口、2度性侵

黃姓工程師涉性虐就讀大學的女友，不僅亂剪頭髮、以棉被悶口，還2度性侵並痛毆，高等法院考量雙方已和解，改判黃男3年6月。（情境照）

2023/09/27 12:46

〔記者楊國文／台北報導〕台北市黃姓工程師不滿交往的越南籍女大生曾在棉被裡放屁，還有一次將他的頭髮剪壞，心生報復，前年竟在2人住宿飯店時，以預藏的文具剪刀亂剪女友的長髮，還用棉被、枕頭蓋住其口鼻，接著甚至痛扁、2度性侵女友，直到隔天深夜警方到場才將她救出來，一審依強制性交等罪重判6年4月；黃男上訴後，和被害人達成和解，同意賠償200萬元，請求緩刑，但高等法院認定黃的惡行不符緩刑規定，今改判3年6月徒刑，可上訴。

受害女大生指控，2021年5月7日晚上10時，她與男友黃男到台北市一間飯店住宿，當她進房想去洗澡，黃男卻從背包拿出文具剪刀，並稱她之前幫黃男剪頭髮時亂剪，讓他不敢出門，所以要剪掉她的頭髮以牙還牙，她不願意，用力推開黃男，卻遭體型壯碩、身高185公分的黃男毆打成傷，為了安全起見只好放棄抵抗。

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沒想到黃男接著表示，因她曾在棉被裡放屁，還把棉被蓋住他的身上，讓他聞臭味，並說「我因此有後遺症」，也要讓她的腦袋受到傷害，黃男竟拿枕頭、棉被悶住她的口鼻，她受到驚嚇，就隨手摔破杯子，拿起杯子碎片防身，黃男見狀，才放棄用棉被悶住她的頭部。

不久，黃男發現女大生睡著，竟脫光她的衣服，性侵得逞。女大生因掙扎耗盡體力，凌晨2時，她和黃男都累到睡著。

隔天上午7點，女大生醒來，想穿衣服離開，遭黃男發現，將她抓到床上再度性侵，接著又反覆毒打她，還將她拉到廁所，壓浸在浴缸內3分鐘，又將她脫光衣服痛毆，並嗆女大生說「信不信我把妳從10樓丟下去」，她心想「我死定了」。女大生趁隙打電話到櫃台求救，深夜10時30分，警方趕到將全裸的女大生救出並驗傷，黃男竟稱「沒事，我們在玩」。

台北地檢署後，依強制性交、傷害、妨害自由等罪起訴黃男。黃男在法庭審理時否認犯行，辯稱雙方是合意性交，另外，他剪女友頭髮、用枕頭棉被悶住其口鼻等行為，都是情侶間的打鬧遊戲。

不過，台北地院不採信，依強制性交等罪，判黃男6年4月徒刑。黃男不服判決，上訴高等法院後改口坦承犯行，但認為一審判太重，並和被害人達成和解，願意賠償200萬元，請求高院判他緩刑。

高院審理認定，因雙方達成和解，黃男也已支付一部份的賠償金，雖可較一審酌減刑責，但審酌黃男涉強制性交罪的罪行，不符緩刑規定，今改判3年6月徒刑。

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