為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

下任最高行政法院院長 許宗力口袋名單是「他們」

台北高等行政法院院長侯東昇。（圖取自台北高等行政法院網站）

台北高等行政法院院長侯東昇。（圖取自台北高等行政法院網站）

2023/10/01 00:06

〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院院長吳明鴻10月25日年滿70歲，依法須退職，但接任人選至今還沒出爐。據悉，司法院長許宗力已有口袋名單，分別為台北高等行政法院院長侯東昇與最高行政法院第一庭庭長吳東都，但因兩人在審判、行政、待人處事、學養等方面風評不一，各有支持者，使得繼任者難產。

依慣例，司法院要在吳明鴻退職一個月前，提出建議繼任人選供總統參考，進行安全查核，但府方遲未收到推薦，據傳是因許宗力在侯、吳二人間難以抉擇，仍在蒐集各方意見。

侯東昇是司法官班19期結業，現年66歲，擅長土地案件，審判品質穩定，個性謹慎，因具最高行庭長、北高行院長經歷，從論資排輩來看，為接任最高行龍頭的熱門人選。

但也有法官認為，侯東昇不好溝通、較情緒化，他去年四月掌北高行後，時逢各地院的行政訴訟庭改制進入北、中、高三所高等行政法院，傳出他有以上對下的官架子態度，令部分地院院長頗有微詞。此外，北高行對外聯繫窗口的效能與積極度，亦被認為有待加強。

吳東都是司法官班27期結業，現年62歲，專長稅務案件，台大法律所博士，學養豐厚，屢有獨特見解，令法界耳目一新，他也樂於提攜後進，協助審判業務精進，深獲許宗力賞識，2016年打敗其他資深法官，破格出任庭長，他亦曾獲法官協會推舉參選大法官。

但有法官認為吳東都態度較高傲，以自我為中心，對於同僚不假辭色，遇到不同意見，不易接納他人見解，同樣有不好溝通的問題，此外，行政歷練與人和為其弱項。

許宗力雖曾青睞吳東都，但之前破格拔擢一事，已引發部分資深法官退休抗議，故許這次再度把輩分納入考量，讓侯東昇的機會大增。

不少法官研判，建議名單若再不送總統，恐壓縮安全查核時間，影響評估的完整性，故許最遲須在國慶連假前，從兩人之中擇一提報。

法界直言，這次最高行政法院院長人選的決定，攸關未來數年行政法院的發展，究竟要拔擢什麼樣的人才來帶領行政法院，更彰顯主其事者的價值取向，各界都引頸期盼中。

最高行政法院庭長吳東都。（資料照）

最高行政法院庭長吳東都。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大法官國際學術研討會登場 許宗力：部分國家干預司法
2023/09/19 12:25

大法官國際學術研討會登場 許宗力：部分國家干預司法
「散沙說」全律會槓上許宗力 司法院放軟︰感佩律師付出
2023/09/12 18:00

「散沙說」全律會槓上許宗力 司法院放軟︰感佩律師付出

醫師推薦：它成為血糖管理的最佳選擇

許宗力稱律師「一盤散沙」惹議 司法院緩頰︰本意非批評
2023/09/12 15:25

許宗力稱律師「一盤散沙」惹議 司法院緩頰︰本意非批評
陪審團協會轟司改成效差應彈劾許宗力 司法院回擊：已獲民眾認同
2023/08/31 18:06

陪審團協會轟司改成效差應彈劾許宗力 司法院回擊：已獲民眾認同

溫差大血管彈性易疲勞 腿酸腳麻、水腫抽筋
民團批司改成效不彰 司法院長許宗力應受彈劾
2023/08/31 13:29

民團批司改成效不彰 司法院長許宗力應受彈劾
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播