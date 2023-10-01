下任最高行政法院院長 許宗力口袋名單是「他們」

台北高等行政法院院長侯東昇。（圖取自台北高等行政法院網站）

2023/10/01 00:06

〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院院長吳明鴻10月25日年滿70歲，依法須退職，但接任人選至今還沒出爐。據悉，司法院長許宗力已有口袋名單，分別為台北高等行政法院院長侯東昇與最高行政法院第一庭庭長吳東都，但因兩人在審判、行政、待人處事、學養等方面風評不一，各有支持者，使得繼任者難產。

依慣例，司法院要在吳明鴻退職一個月前，提出建議繼任人選供總統參考，進行安全查核，但府方遲未收到推薦，據傳是因許宗力在侯、吳二人間難以抉擇，仍在蒐集各方意見。

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侯東昇是司法官班19期結業，現年66歲，擅長土地案件，審判品質穩定，個性謹慎，因具最高行庭長、北高行院長經歷，從論資排輩來看，為接任最高行龍頭的熱門人選。

但也有法官認為，侯東昇不好溝通、較情緒化，他去年四月掌北高行後，時逢各地院的行政訴訟庭改制進入北、中、高三所高等行政法院，傳出他有以上對下的官架子態度，令部分地院院長頗有微詞。此外，北高行對外聯繫窗口的效能與積極度，亦被認為有待加強。

吳東都是司法官班27期結業，現年62歲，專長稅務案件，台大法律所博士，學養豐厚，屢有獨特見解，令法界耳目一新，他也樂於提攜後進，協助審判業務精進，深獲許宗力賞識，2016年打敗其他資深法官，破格出任庭長，他亦曾獲法官協會推舉參選大法官。

但有法官認為吳東都態度較高傲，以自我為中心，對於同僚不假辭色，遇到不同意見，不易接納他人見解，同樣有不好溝通的問題，此外，行政歷練與人和為其弱項。

許宗力雖曾青睞吳東都，但之前破格拔擢一事，已引發部分資深法官退休抗議，故許這次再度把輩分納入考量，讓侯東昇的機會大增。

不少法官研判，建議名單若再不送總統，恐壓縮安全查核時間，影響評估的完整性，故許最遲須在國慶連假前，從兩人之中擇一提報。

法界直言，這次最高行政法院院長人選的決定，攸關未來數年行政法院的發展，究竟要拔擢什麼樣的人才來帶領行政法院，更彰顯主其事者的價值取向，各界都引頸期盼中。

最高行政法院庭長吳東都。（資料照）

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