「散沙說」全律會槓上許宗力 司法院放軟︰感佩律師付出

司法院長許宗力（左四）9日出席「全國律師聯合會第76屆律師節慶祝大會」。（擷自總統府網站）

2023/09/12 18:00

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院長許宗力9日在「全國律師聯合會第76屆律師節慶祝大會」上稱，處理國民法官案件的律師表現顯得一團散沙，檢辯實力不對等若成常態，有害司法公信力。全律會12日發聲明槓上許宗力，直言「難以苟同」其說法；司法院放低姿態，同日發新聞稿稱感佩律師的付出。

司法院表示，國民法官參與刑事審判新制，涉及我國刑事訴訟制度重大變革，為司法院重要司法改革政策，新制推行過程中，全國律師聯合會、各地方律師公會及台灣刑事辯護律師協會等民間律師團體，全力支援各級法院辦理模擬審判，並持續開辦與國民法官案件辯護有關之的教育訓練課程，培訓該類案件辯護人力，司法院對於律師界的全力支持與努力付出，至為感佩及肯定。

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司法院說明，現已有7件國民法官參與刑事審判案件做成判決，各界指出，似有檢辯雙方法庭表現落差的現象，恐對國民法官參與刑事審判新制的長遠發展，產生負面效應。

司法院強調非常重視此事，亦知此因官方與非官方的律師界，在組織、訓練、人力配置上自始即有明顯差異，方會出現檢察官在法庭上能展現團隊合作成果、律師卻顯得勢單力孤之情。司法院澄清，許宗力應邀於律師節慶祝大會致詞時，是要向律師界說明司法院已就此現象，積極研議應對之道，並非意在批評各案中辯護律師的表現。

全律會12日聲明，要求提高法扶律師在國民法官法案件的酬金、重視國民法官制度配套措施，司法院解釋，關於提高律師參與的經濟誘因等問題，司法院正積極研議對應方案，亦請律師界與司法院攜手推動新制。

許宗力9日指出，全國各地的國民法官法庭已審結7件，待審中將近60件，案例雖然還不夠多，但各方不約而同點出檢辯雙方實力不對等的現象，律師傾向單打獨鬥，即使多位律師出庭，仍欠缺組織奧援與約束，看不出團隊合作跡象，顯得一團散沙。

許宗力直言，如果檢辯實力不對等現象不改善，變成常態，勢必不利於當事人權益保護，有害司法公信力，司法院作為國民法官制度的推動機關，自需有所因應與作為，不能消極的說讓律師自由市場機制解決即可。

許宗力表示，司法院正積極研議，如何協助半官方的法扶基金會，在法扶律師團隊中，組成專門承接國民法官案件的任務編組，強化其在卷證不併送的當事人進行主義訴訟程序下的辯護能力，使檢辯實力一定程度趨於對等。

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